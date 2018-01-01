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«Ты хорошо работаешь, а тебя убирают. Так бывает в футболе». Гончаренко – об уходе Березуцких из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды.

«Сожалею, что братья ушли. Знаю хорошо Алексея и Василия. Это порядочные и профессиональные люди. Они знают, что делают. Мне хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали.

Но в футболе бывает такое, когда ты хорошо работаешь, тебя убирают, а когда плохо – остаешься. Желаю, чтобы они выросли в хороших тренеров. Причем больше по отдельности, чем вместе. Потому что они оба сильные личности, им друг с другом непросто. Поэтому я и позвал Василия в «Краснодар», чтобы им по отдельности было легче», – сказал Гончаренко.

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Источник: «Чемпионат»

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