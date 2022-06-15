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  • «Ты хорошо работаешь, а тебя убирают. Так бывает в футболе». Гончаренко – об уходе Березуцких из ЦСКА

«Ты хорошо работаешь, а тебя убирают. Так бывает в футболе». Гончаренко – об уходе Березуцких из ЦСКА

15 июня 2022, 12:20
4

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды.

«Сожалею, что братья ушли. Знаю хорошо Алексея и Василия. Это порядочные и профессиональные люди. Они знают, что делают. Мне хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали.

Но в футболе бывает такое, когда ты хорошо работаешь, тебя убирают, а когда плохо – остаешься. Желаю, чтобы они выросли в хороших тренеров. Причем больше по отдельности, чем вместе. Потому что они оба сильные личности, им друг с другом непросто. Поэтому я и позвал Василия в «Краснодар», чтобы им по отдельности было легче», – сказал Гончаренко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Березуцкий Алексей
Комментарии (4)
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sined1951
1655288717
ЦСКА выставляет себя понтовой, топовой командой. Руководство команды не хочет ждать, им нужен быстрый результат. Гончаренко прав!!!
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zigbert
1655316284
Не все было так плохо при Березуцких. Может им надо было дать еще один шанс в ЦСКА.
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Snek
1655368710
А где они хорошо работали то? Им привезли усиление на вторую часть сезона, так они её провалили. Чего хорошего то? При Гончаренко тоже были плохие периоды, но ниже 4-го места ни разу не опускались, всегда были в зоне ЕК.
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