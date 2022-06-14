«Зенит» и «Динамо» интересуются защитником «Црвены Звезды» Эраковичем

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича, подтвердил желание топ-клубов РПЛ подписать его клиента.

– Официальных предложений по Страхинье нет, но есть интерес от «Динамо» и еще одного российского клуба. Что за клуб? «Зенит», да, так и есть.

– Куда хочет сам Страхинья? Вы с ним обсуждали этот вопрос?

– Вчера он вернулся из расположения национальной сборной и сегодня отправился в отпуск со своей девушкой. Так что мы еще не успели поговорить.

Ему нужно отдохнуть. Когда он вернется в Сербию, обязательно все обсудим.

– «Црвена Звезда» сыграет товарищеский матч с «Зенитом» в Сочи 3 июля. Эта игра может стать смотринами для Страхиньи? Вероятно, что руководители клубов проведут переговоры по Эраковичу после игры?

– Все может быть, пока не знаю.