«Зенит» и «Динамо» интересуются защитником «Црвены Звезды» Эраковичем

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича, подтвердил желание топ-клубов РПЛ подписать его клиента.
– Официальных предложений по Страхинье нет, но есть интерес от «Динамо» и еще одного российского клуба. Что за клуб? «Зенит», да, так и есть.
– Куда хочет сам Страхинья? Вы с ним обсуждали этот вопрос?
– Вчера он вернулся из расположения национальной сборной и сегодня отправился в отпуск со своей девушкой. Так что мы еще не успели поговорить.
Ему нужно отдохнуть. Когда он вернется в Сербию, обязательно все обсудим.
– «Црвена Звезда» сыграет товарищеский матч с «Зенитом» в Сочи 3 июля. Эта игра может стать смотринами для Страхиньи? Вероятно, что руководители клубов проведут переговоры по Эраковичу после игры?
– Все может быть, пока не знаю.
- В прошедшем сезоне Эракович провел 41 матч и отдал 1 ассист.
- Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.