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  • «Зенит» и «Динамо» интересуются защитником «Црвены Звезды» Эраковичем

«Зенит» и «Динамо» интересуются защитником «Црвены Звезды» Эраковичем

14 июня 2022, 15:37
2

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича, подтвердил желание топ-клубов РПЛ подписать его клиента.

– Официальных предложений по Страхинье нет, но есть интерес от «Динамо» и еще одного российского клуба. Что за клуб? «Зенит», да, так и есть.

– Куда хочет сам Страхинья? Вы с ним обсуждали этот вопрос?

– Вчера он вернулся из расположения национальной сборной и сегодня отправился в отпуск со своей девушкой. Так что мы еще не успели поговорить.

Ему нужно отдохнуть. Когда он вернется в Сербию, обязательно все обсудим.

«Црвена Звезда» сыграет товарищеский матч с «Зенитом» в Сочи 3 июля. Эта игра может стать смотринами для Страхиньи? Вероятно, что руководители клубов проведут переговоры по Эраковичу после игры?

– Все может быть, пока не знаю.

  • В прошедшем сезоне Эракович провел 41 матч и отдал 1 ассист.
  • Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Динамо Зенит Эракович Страхиня
Комментарии (2)
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Garrincha58
1655211338
Куда хочет сам Страхинья? естественно в серию А или в Ла Лигу
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paracetamol
1655218841
Обменять его на Зюбу!
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