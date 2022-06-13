Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
3 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?

«Не боюсь, что Абаскаль может собраться и уехать». Гендиректор «Спартака» – о новом тренере

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал риски, касающиеся назначения иностранца на пост главного тренера.

«Давления с испанской стороны не было, [спортивный директор] Лука Каттани вел переговоры непосредственно с Абаскалем.

Он изъявил желание возглавить команду, Лука дал ему положительную характеристику по профессиональным и человеческим качествам, по стремлению, работоспособности и так далее.

Единственный вопрос был в том, чтобы «Базель» его отпустил. «Базель», надо отдать ему должное, согласился на расторжение контракта по инициативе Абаскаля.

После того, как мы это получили, мы проработали контракт и подписали его с Абаскалем.

Я точно могу сказать, что не боюсь того, что Абаскаль может собраться и уехать. Потому что за последние два года было много ситуаций, когда приходилось включать форс-мажорный режим и действовать нестандартно.

Надеюсь, что этого не произойдет, потому что человек не связан семейными узами. Он в этом плане свободный художник, способен самостоятельно принимать решения. И шанс работать в «Спартаке» для него – это все-таки вызов добиться титулов, высоких мест.

То же самое было с Паоло Ваноли, не было никакого давления на него как такового. Может быть, в целом общая обстановка не добавляла позитивных эмоций, сыграла свою роль семейная ситуация, связанная с тем, что он не может привести свою семью сюда», – сказал Мележиков.

Новости по теме
Мостовой: «Абаскаля назначили в «Спартак» либо по дружбе, либо по агентским связям» 4
Аршавин – об Абаскале в «Спартаке»: «Может, его будет проще списать и отправить домой» 15
«Спартак» нашел нового тренера за несколько дней 5
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:19
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +24903

    vladimir-7 6 минут назад

    Мележиков, команде нужен нормальный, ответственный, с опытом работы тренер,
    а не какой-то там, никому неизвестный пассажир. Если руководство вашего клуба добивается его уничтожения, то они на правильном пути. Пока не поздно, разорвите
    контракты с Гильермо Абаскалем (если он есть) и Лукой Каттани.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11