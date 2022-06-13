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  • «Не боюсь, что Абаскаль может собраться и уехать». Гендиректор «Спартака» – о новом тренере

«Не боюсь, что Абаскаль может собраться и уехать». Гендиректор «Спартака» – о новом тренере

13 июня 2022, 12:19
3

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал риски, касающиеся назначения иностранца на пост главного тренера.

«Давления с испанской стороны не было, [спортивный директор] Лука Каттани вел переговоры непосредственно с Абаскалем.

Он изъявил желание возглавить команду, Лука дал ему положительную характеристику по профессиональным и человеческим качествам, по стремлению, работоспособности и так далее.

Единственный вопрос был в том, чтобы «Базель» его отпустил. «Базель», надо отдать ему должное, согласился на расторжение контракта по инициативе Абаскаля.

После того, как мы это получили, мы проработали контракт и подписали его с Абаскалем.

Я точно могу сказать, что не боюсь того, что Абаскаль может собраться и уехать. Потому что за последние два года было много ситуаций, когда приходилось включать форс-мажорный режим и действовать нестандартно.

Надеюсь, что этого не произойдет, потому что человек не связан семейными узами. Он в этом плане свободный художник, способен самостоятельно принимать решения. И шанс работать в «Спартаке» для него – это все-таки вызов добиться титулов, высоких мест.

То же самое было с Паоло Ваноли, не было никакого давления на него как такового. Может быть, в целом общая обстановка не добавляла позитивных эмоций, сыграла свою роль семейная ситуация, связанная с тем, что он не может привести свою семью сюда», – сказал Мележиков.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мележиков Евгений
Комментарии (3)
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vladimir-7
1655115315
Мележиков, команде нужен нормальный, ответственный, с опытом работы тренер, а не какой-то там, никому неизвестный пассажир. Если руководство вашего клуба добивается его уничтожения, то они на правильном пути. Пока не поздно, разорвите контракты с Гильермо Абаскалем (если он есть) и Лукой Каттани.
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ilichkadr
1655117533
Ну, и логика у Мележикова. Не успел Абаскаль прийти в команду, как Женя уже себе соломку стелет. Как на базаре, епт.........
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zigbert
1655131361
Важны будут не столько профессиональные качества Абаскаля, сколько результаты команды.
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