«Не боюсь, что Абаскаль может собраться и уехать». Гендиректор «Спартака» – о новом тренере

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал риски, касающиеся назначения иностранца на пост главного тренера.

Команду возглавил испанец Гильермо Абаскаль.

Он сменил Паоло Ваноли, который расторг контракт по семейным обстоятельствам.

«Давления с испанской стороны не было, [спортивный директор] Лука Каттани вел переговоры непосредственно с Абаскалем.

Он изъявил желание возглавить команду, Лука дал ему положительную характеристику по профессиональным и человеческим качествам, по стремлению, работоспособности и так далее.

Единственный вопрос был в том, чтобы «Базель» его отпустил. «Базель», надо отдать ему должное, согласился на расторжение контракта по инициативе Абаскаля.

После того, как мы это получили, мы проработали контракт и подписали его с Абаскалем.

Я точно могу сказать, что не боюсь того, что Абаскаль может собраться и уехать. Потому что за последние два года было много ситуаций, когда приходилось включать форс-мажорный режим и действовать нестандартно.

Надеюсь, что этого не произойдет, потому что человек не связан семейными узами. Он в этом плане свободный художник, способен самостоятельно принимать решения. И шанс работать в «Спартаке» для него – это все-таки вызов добиться титулов, высоких мест.

То же самое было с Паоло Ваноли, не было никакого давления на него как такового. Может быть, в целом общая обстановка не добавляла позитивных эмоций, сыграла свою роль семейная ситуация, связанная с тем, что он не может привести свою семью сюда», – сказал Мележиков.