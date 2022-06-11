Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

Лига наций. Англия и Италия голов не забили, Венгрия сыграла вничью с Германией и другие результаты

Англия и Италия в матче третьего тура Лиги наций не выявили сильнейшего. Это было повторение финала Евро-2020. Итальянцы лидируют в группе.

Венгрия удержала домашнюю ничью с Германией, а Нидерланды и Польша обменялись двумя голами.

Лига наций. Группа А3. 3-й тур

Англия – Италия – 0:0

Венгрия – Германия – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Надь, 6; 1:1 – Хофманн, 9.

Лига наций. Группа А4. 3-й тур

Нидерланды – Польша – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кэш, 18; 0:2 – Зелински, 49; 1:2 – Классен, 51; 2:2 – Дюмфрис, 54.

Незабитые пенальти: Депай, 90+1 – нет.

Уэльс – Бельгия – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Тилеманс, 51; 1:1 – Джонсон, 87.

Календарь Лиги наций

Турнирные таблицы Лиги наций

Новости по теме
Германия впервые в истории сыграла с одинаковым счетом четыре раза подряд
Уроженец Англии Кэш забил первый гол за Польшу
Игроки сборной Нидерландов вышли на тренировку в форме своих первых клубов
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

11.06.2022 23:41
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11