Лига наций. Англия и Италия голов не забили, Венгрия сыграла вничью с Германией и другие результаты

Англия и Италия в матче третьего тура Лиги наций не выявили сильнейшего. Это было повторение финала Евро-2020. Итальянцы лидируют в группе.

Венгрия удержала домашнюю ничью с Германией, а Нидерланды и Польша обменялись двумя голами.

Лига наций. Группа А3. 3-й тур

Англия – Италия – 0:0

Венгрия – Германия – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Надь, 6; 1:1 – Хофманн, 9.

Лига наций. Группа А4. 3-й тур

Нидерланды – Польша – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кэш, 18; 0:2 – Зелински, 49; 1:2 – Классен, 51; 2:2 – Дюмфрис, 54.

Незабитые пенальти: Депай, 90+1 – нет.

Уэльс – Бельгия – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Тилеманс, 51; 1:1 – Джонсон, 87.

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