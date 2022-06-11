Лига наций. Англия и Италия голов не забили, Венгрия сыграла вничью с Германией и другие результаты

Англия и Италия в матче третьего тура Лиги наций не выявили сильнейшего. Это было повторение финала Евро-2020. Итальянцы лидируют в группе.
Венгрия удержала домашнюю ничью с Германией, а Нидерланды и Польша обменялись двумя голами.
Лига наций. Группа А3. 3-й тур
Венгрия – Германия – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Надь, 6; 1:1 – Хофманн, 9.
Лига наций. Группа А4. 3-й тур
Нидерланды – Польша – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Кэш, 18; 0:2 – Зелински, 49; 1:2 – Классен, 51; 2:2 – Дюмфрис, 54.
Незабитые пенальти: Депай, 90+1 – нет.
Голы: 0:1 – Тилеманс, 51; 1:1 – Джонсон, 87.
Источник: Бомбардир.ру