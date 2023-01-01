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В «Краснодаре» заявили, что не будут закрывать «Краснодар-2»

Менеджер «Краснодара» Арам Фундукян заявил, что клуб не планирует закрывать «Краснодар-2».

«Краснодар-2» – очень важная для развития нашего клуба часть. Также и академия «Краснодара», молодeжная команда. «Краснодар-2» в моeм представлении играет иногда даже более важную роль, чем главная команда. Так нельзя говорить, но я ещe и директор академии, мне можно.

В весенней части чемпионата после того, как иностранные футболисты покинули команду, их места заняли воспитанники академии ФК «Краснодар». Те, которые как раз и выступали за «Краснодар-2», имели опыт в ФНЛ. На мой взгляд, ребята достойно выступили.

«Краснодар-2» – неотъемлемая составная часть вертикали ФК «Краснодар». Выдeргивать из этой цепочки одно из самых важных звеньев мы точно не будем. Мы будем тратить деньги на детско-юношеский футбол. Продолжим развитие наших молодых футболистов», – сообщил Фундукян.

  • «Краснодар» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Сообщалось, что клуб мог сняться с чемпионата из-за финансовых проблем владельца Сергея Галицкого.
  • «Краснодар-2» занял 11-е место в минувшем сезоне ФНЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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