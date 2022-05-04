Галицкий в марте дважды сообщал РПЛ о намерении снять «Краснодар» с чемпионата (Сергей Егоров)

Продай Сафонова в Зенит, на год с молодыми хватит...
Скорее всего это выпрашивание льгот и помощь в счет арестованных активов...
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в марте хотел снять команду с РПЛ. Об этом он сообщал президенту лиги Ашоту Хачатурянцу.
Галицкий дважды звонил Хачатурянцу с намерением сняться с чемпионата.
- «Краснодар» весной покинули легионеры, включая главного тренера Дани Фарке.
- Сейчас команда под руководством Александра Сторожука идет в РПЛ 5-й.
- Сегодня в перенесенном матче 19-го тура обыгран «Локомотив» (1:0).
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