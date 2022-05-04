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Галицкий в марте дважды сообщал РПЛ о намерении снять «Краснодар» с чемпионата (Сергей Егоров)

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в марте хотел снять команду с РПЛ. Об этом он сообщал президенту лиги Ашоту Хачатурянцу.

Галицкий дважды звонил Хачатурянцу с намерением сняться с чемпионата.

  • «Краснодар» весной покинули легионеры, включая главного тренера Дани Фарке.
  • Сейчас команда под руководством Александра Сторожука идет в РПЛ 5-й.
  • Сегодня в перенесенном матче 19-го тура обыгран «Локомотив» (1:0).

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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04.05.2022 22:42
Комментарии2
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    Рейтинг: +63294

    portero 2 часа назад

    Продай Сафонова в Зенит, на год с молодыми хватит...
    Скорее всего это выпрашивание льгот и помощь в счет арестованных активов...

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    Рейтинг: +7325

    R_a_i_n > portero 2 часа назад

    итите вы тете в половой орган, тут клуб снимается, а вам игрока давай. Питер, такой Питер.

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