Галицкий в марте дважды сообщал РПЛ о намерении снять «Краснодар» с чемпионата (Сергей Егоров)

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в марте хотел снять команду с РПЛ. Об этом он сообщал президенту лиги Ашоту Хачатурянцу.

Галицкий дважды звонил Хачатурянцу с намерением сняться с чемпионата.

«Краснодар» весной покинули легионеры, включая главного тренера Дани Фарке.

Сейчас команда под руководством Александра Сторожука идет в РПЛ 5-й.

Сегодня в перенесенном матче 19-го тура обыгран «Локомотив» (1:0).

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