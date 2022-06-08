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  • Овчинников: «Бойкот «Спартаком» Суперкубка – просто смешно. Это Зарема придумала?»

Овчинников: «Бойкот «Спартаком» Суперкубка – просто смешно. Это Зарема придумала?»

8 июня 2022, 20:52
26

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о спорах вокруг места проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

— Бойкот Суперкубка — это просто смешно. Какие там гарантии просил «Спартак», какие требования? Они могут гарантировать себе, что поедут туда, куда их пошлют. А если они не поедут в условный Петербург — их просто пошлют.

Не может же быть, чтобы хвост не вилял у собаки. Собака же должна как-то гавкать, а хвост должен слушаться ее.

— Сегодня появилась информация, что РФС рассматривает вариант с проведением двух матчей – в Петербурге на «Газпром Арене» и в Москве» — на «Открытие Арене». Что думаете об этом?

— Специально для «Спартака»? Ребята, которые сидят, не знают, как правильно разрулить. Это и называется «хвост виляет у собаки». Что первое, что второе — один черт.

А я думаю, нужно вообще сделать из трех игр! Одну в Москве, одну — в Питере, одну еще — на нейтральном поле — основную игру. В Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону или Сочи. Почему бы не сделать этот треугольник еще? И вообще они могут до конца следующего сезона играть между собой.

А кто это придумал, Зарема? Думаю, это на уровне слухов и останется.

  • Матч за Суперкубок России, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге.
  • «Спартак» и «Зенит» никогда не играли друг против друга в матче за Суперкубок.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит Овчинников Валерий
Комментарии (26)
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Жорик кекс обжорик
1654710918
Я не болельщик спартака. Но решение провести матч в питере это просто пи*дец. У нас больше стадионов нет?
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Salt-N-Pepa
1654711233
Ох уж эти вечно скулящие рабы. 4 раза из 4 спартак играл суперкубок в Москве. В пятый раз не удалось протолкнуть масквабадцев и рабы заплакали, ути-пути)))) Что-то Зенит не ноет что РПЛ давно превратилась во внутренний чемпионат Московской области. ЦСКА, Динамо, Локо, спартак, Химки, теперь Торпедо. 6, 6 КАрл команд из Москвы ! ! ! Как же достала бомбить эта Зулейха, видать Леонид в силу возраста не удовлетворяет данную особу в постели, вот и подгорает у эскортницы
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VVM1964
1654714239
А провести матч в Питере - это НОРМАЛЬНО ??? ((( И вообще, прежде чем произносить какие то поговорки или цитаты, надо их хотя бы знать, понимать и толковать правильно, а правильно - "ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ ", а вот когда «хвост виляет у собаки» - ЭТО В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ ! )))
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Artemka444
1654717937
Всё равно спартачи это одни нытики!!!
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Sedoi_Goblin
1654718520
"БормаНН" в своём репертуаре))) Жжёт не по-детски)))
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Томик
1654732162
Знал только одного ненормального с фамилией Овчинников. Оказывается, есть исчо...
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Добрый Бобер
1654741878
Протестовать против неустраивающего порядка вещей, это смешно?
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zigbert
1654754040
Интересно посмотреть как бы этот Овчинников рассуждал когда бы это касалось его команды.
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