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Овчинников: «Бойкот «Спартаком» Суперкубка – просто смешно. Это Зарема придумала?»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о спорах вокруг места проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

— Бойкот Суперкубка — это просто смешно. Какие там гарантии просил «Спартак», какие требования? Они могут гарантировать себе, что поедут туда, куда их пошлют. А если они не поедут в условный Петербург — их просто пошлют.

Не может же быть, чтобы хвост не вилял у собаки. Собака же должна как-то гавкать, а хвост должен слушаться ее.

— Сегодня появилась информация, что РФС рассматривает вариант с проведением двух матчей – в Петербурге на «Газпром Арене» и в Москве» — на «Открытие Арене». Что думаете об этом?

— Специально для «Спартака»? Ребята, которые сидят, не знают, как правильно разрулить. Это и называется «хвост виляет у собаки». Что первое, что второе — один черт.

А я думаю, нужно вообще сделать из трех игр! Одну в Москве, одну — в Питере, одну еще — на нейтральном поле — основную игру. В Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону или Сочи. Почему бы не сделать этот треугольник еще? И вообще они могут до конца следующего сезона играть между собой.

А кто это придумал, Зарема? Думаю, это на уровне слухов и останется.

  • Матч за Суперкубок России, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге.
  • «Спартак» и «Зенит» никогда не играли друг против друга в матче за Суперкубок.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 20:52
Комментарии4
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    Рейтинг: +15831

    Cleaner 22 минуты назад

    Смешно - это выбор Питера для игры Суперкубка!

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    Рейтинг: +190

    Salt-N-Pepa 46 минут назад

    Ох уж эти вечно скулящие рабы. 4 раза из 4 спартак играл суперкубок в Москве. В пятый раз не удалось протолкнуть масквабадцев и рабы заплакали, ути-пути)))) Что-то Зенит не ноет что РПЛ давно превратилась во внутренний чемпионат Московской области. ЦСКА, Динамо, Локо, спартак, Химки, теперь Торпедо. 6, 6 КАрл команд из Москвы ! ! ! Как же достала бомбить эта Зулейха, видать Леонид в силу возраста не удовлетворяет данную особу в постели, вот и подгорает у эскортницы

    4
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    Рейтинг: +1964

    Semushkin Roman Valerievi > Salt-N-Pepa 28 минут назад

    У тебя ПМС? Ну я же говорю, такая неравнодушность к Спартаку говорит только об одном факте- в детстве фанаты Спартака очень сильно настучали тебе по голове, и с тех пор ты ненавидишь их. Что ж, бывает, обострение шизофрении у человека. Не будем судить строго. Болотная, мерзкая, завистливая и мелочная тварь. Типичный фанатик бдзенита. Там других и не выращивают, в тине то и на помойках. Больной.

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    Рейтинг: +460

    Жорик секс обжорик 52 минуты назад

    Я не болельщик спартака. Но решение провести матч в питере это просто пи*дец. У нас больше стадионов нет?

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