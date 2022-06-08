Овчинников: «Бойкот «Спартаком» Суперкубка – просто смешно. Это Зарема придумала?»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о спорах вокруг места проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

— Бойкот Суперкубка — это просто смешно. Какие там гарантии просил «Спартак», какие требования? Они могут гарантировать себе, что поедут туда, куда их пошлют. А если они не поедут в условный Петербург — их просто пошлют.

Не может же быть, чтобы хвост не вилял у собаки. Собака же должна как-то гавкать, а хвост должен слушаться ее.

— Сегодня появилась информация, что РФС рассматривает вариант с проведением двух матчей – в Петербурге на «Газпром Арене» и в Москве» — на «Открытие Арене». Что думаете об этом?

— Специально для «Спартака»? Ребята, которые сидят, не знают, как правильно разрулить. Это и называется «хвост виляет у собаки». Что первое, что второе — один черт.

А я думаю, нужно вообще сделать из трех игр! Одну в Москве, одну — в Питере, одну еще — на нейтральном поле — основную игру. В Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону или Сочи. Почему бы не сделать этот треугольник еще? И вообще они могут до конца следующего сезона играть между собой.

А кто это придумал, Зарема? Думаю, это на уровне слухов и останется.