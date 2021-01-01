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Гончаренко мог возглавить «Нижний Новгород», но принял предложение из Азии («Матч ТВ»)

«Нижний Новгород» еще не определился с главным тренером на следующей сезон.

По информации «Матч ТВ», клуб либо продлит контракт с Александром Кержаковым, либо подпишет контракт с тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым. Окончательное решение примет губернатор региона Глеб Никитин.

На пост главного тренера «Нижнего Новгорода» также претендовал экс-наставник ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко, но он принял предложение из азиатской страны.

  • Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.
  • При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15831

    Cleaner 21 минуту назад

    Разве Гончаренко не картошку сажает?

    0
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    Рейтинг: +2791

    FRZZ 1 час назад

    Гончаренко ездил в Баку договариваться с Нефтчи , не знаю, договорились или нет.

    0
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    Рейтинг: +275

    Slavan62 1 час назад

    Задолбали уже. Всё не определятся

    0
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