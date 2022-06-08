Гончаренко мог возглавить «Нижний Новгород», но принял предложение из Азии («Матч ТВ»)

«Нижний Новгород» еще не определился с главным тренером на следующей сезон.

По информации «Матч ТВ», клуб либо продлит контракт с Александром Кержаковым, либо подпишет контракт с тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым. Окончательное решение примет губернатор региона Глеб Никитин.

На пост главного тренера «Нижнего Новгорода» также претендовал экс-наставник ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко, но он принял предложение из азиатской страны.