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  • Гончаренко мог возглавить «Нижний Новгород», но принял предложение из Азии («Матч ТВ»)

Гончаренко мог возглавить «Нижний Новгород», но принял предложение из Азии («Матч ТВ»)

8 июня 2022, 20:09
2

«Нижний Новгород» еще не определился с главным тренером на следующей сезон.

По информации «Матч ТВ», клуб либо продлит контракт с Александром Кержаковым, либо подпишет контракт с тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым. Окончательное решение примет губернатор региона Глеб Никитин.

На пост главного тренера «Нижнего Новгорода» также претендовал экс-наставник ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко, но он принял предложение из азиатской страны.

  • Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.
  • При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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Slavan62
1654708895
Задолбали уже. Всё не определятся
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derrik2000
1654715467
А что им, собственно, Кержаков не по нраву??? Команда "притёрлась" привыкая и, в дальнейшем, очень даже смотрелась, показывая достаточно привлекательный футбол. Были "крепким орешком" для очень многих команд РПЛ. Место заняли в итоге вполне себе почётное: не в стыковых матчах, пусть даже и в последних турах. "Чего ж тебе надобно, собака?" (с)
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