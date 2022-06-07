Лига наций. Италия победила Венгрию, Турция забила шесть безответных мячей Литве

Сборная Италии победила Венгрию (2:1) во втором туре Лиги наций.

Все три гола на счету итальянцев: Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини забили в чужие ворота, а Джанлука Манчини – в свои.

Турция разгромила Литву на выезде, забив шесть безответных мячей.

Лига наций. Группа A3. 2-й тур

Италия – Венгрия – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Барелла, 30; 2:0 – Пеллегрини, 45; 2:1 – Манчини (автогол), 61.

Группа C1. 2-й тур

Литва – Турция – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Синик, 2; 0:2 – Синик, 14; 0:3 – Дурсун (с пенальти), 56; 0:4 – Дурсун, 81; 0:5 – Акгюн, 89; 0:6 – Дервисоглу, 90+1.

Календарь Лиги наций

Турнирные таблицы Лиги наций