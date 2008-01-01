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Шубенков: «Смолов перевернул мое отношение к российским футболистам»

Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, высказался о российских футболистах.

«Олимпийские чемпионки из сборной России по гандболу критикуют футболистов за зарплаты? Я раньше точно был на стороне первых. Но сейчас немного свою позицию смягчил, стал к этому более спокойно относиться.

Я вам скажу, что это Фeдор Смолов всему виной. Я как узнал, что футболисты могут быть такими рассудительными людьми, то стал немного по-другому на всe это смотреть. Он перевернул моe впечатление о футболистах в целом.

Хотя по большому счeту я с олимпийцами согласен: с такими деньгами можно бы и получше результаты показывать, раз получается у людей и без таких денег. Но вы же понимаете, что я сейчас говорю всe это только от зависти.

Когда шоу Comment Out набирало популярность, я посмотрел выпуск со Смоловым и был приятно удивлeн тем, что футболист может слова в предложения складывать, если честно. С ними и разговаривать сложно, и посмотришь какое-нибудь флеш-интервью в перерыве матча, а там что-то нечленораздельное, чуть ли не мат-перемат через слово», — сказал Шубенков.

  • Смолов вернулся в «Динамо» в январе этого года.
  • Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.
  • Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2024-го.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 10:36
Комментарии4
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    Рейтинг: +15708

    ilichkadr 1 час назад

    Вообще-то "слова в предложения складывать" учат ещё в детском саду. Вывод напрашивается сам собою. Федя не пропускал занятия, окончил садик с отличием.

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    Рейтинг: +65240

    portero 1 час назад

    достижение... бывают исключения, что среди футболистов встречаются очень образованные, а не с купленными дипломами.....

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    Рейтинг: +234

    Феникс 28 1 час назад

    Респект Фeдору Смолову за его слова --" Нет в.ойне"

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    Рейтинг: +77

    Теркчанин 2 часа назад

    Вот откровение,оказывается и футболисты могут разговаривать адекватно)))

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