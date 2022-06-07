Шубенков: «Смолов перевернул мое отношение к российским футболистам»

Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, высказался о российских футболистах.

«Олимпийские чемпионки из сборной России по гандболу критикуют футболистов за зарплаты? Я раньше точно был на стороне первых. Но сейчас немного свою позицию смягчил, стал к этому более спокойно относиться.

Я вам скажу, что это Фeдор Смолов всему виной. Я как узнал, что футболисты могут быть такими рассудительными людьми, то стал немного по-другому на всe это смотреть. Он перевернул моe впечатление о футболистах в целом.

Хотя по большому счeту я с олимпийцами согласен: с такими деньгами можно бы и получше результаты показывать, раз получается у людей и без таких денег. Но вы же понимаете, что я сейчас говорю всe это только от зависти.

Когда шоу Comment Out набирало популярность, я посмотрел выпуск со Смоловым и был приятно удивлeн тем, что футболист может слова в предложения складывать, если честно. С ними и разговаривать сложно, и посмотришь какое-нибудь флеш-интервью в перерыве матча, а там что-то нечленораздельное, чуть ли не мат-перемат через слово», — сказал Шубенков.