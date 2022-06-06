Писарев подтвердил, что сборная России проведет два товарищеских матча в сентябре

Николай Писарев, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал о планах команды на сентябрь.

– Сентябрьским сбором занимаются отделы РФС. Надеюсь, что сбор в сентябре будет.

В каком формате? Формат предполагает две игры в сентябре, значит, две игры сыграем. Логистику определяет РФС. Нам важен сбор, чтобы пауза долгой не была.

– Насколько вероятен матч с Ираном в сентябре?

– Ребята, вот вы меня спрашиваете, а я даже не генеральный секретарь. Все вопросы в соответствующие службы РФС. Я могу по футболу что-то сказать. А по таким вопросам – не ко мне.

– На связи с легионерами? Может их ждать в сборной?

– Конечно. Они сейчас все в отпуске. Все готовятся к своим матчам. Еще времени вагон. Мы за всеми следим, со всеми на контакте. Все, конечно, скучают по сборной и хотят, чтобы в сентябре был сбор.