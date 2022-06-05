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  • Брат Захаряна: «После выбора Арсеном сборной России был хейт, желчь»

Брат Захаряна: «После выбора Арсеном сборной России был хейт, желчь»

5 июня 2022, 14:41

Давид Захарян, брат полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о реакции на выбор футболистом сборной России. У игрока был вариант с Арменией.

– Этот выбор сборной… Там было 50/50: половина — хейт, половина — поздравления.

— Хейт писали армяне, недовольные выбором Арсена?

— Ну да. Их тоже понять можно. Но я человек вспыльчивый — чуть ли ни звонил тем, кто оставляет гневные сообщения. Понимаю, что им обидно, но не понимаю, зачем с какой-то желчью писать этот негатив человеку, которого по факту ты даже не знаешь?

  • В сезоне РПЛ Захарян забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.
  • «Динамо» финишировало на 3-м месте в чемпионате.
  • За сборную России Захарян провел 4 матча.

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Источник: Euro-football
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Захарян Арсен
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