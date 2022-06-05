Каттани: «Счастливые заполненные «Лужники» – лучший момент в моей футбольной карьере»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани выступит с речью на торжестве по случаю столетия клуба.

«Я бы, в первую очередь, хотел сказать не о «Спартаке», а о Москве. Прекрасный город! И впервые за долгое время тут хорошая погода. Работа непростая, но я вспоминаю «Лужники», ту атмосферу, стадион, который был почти полностью красно-белым! Потрясающе! Работаем дальше.

Сразу по приезде я говорил, что хочу помочь «Спартаку» снова одерживать победы. И когда я видел счастливые заполненные «Лужники», это был, наверное, самый счастливый момент в моей футбольной карьере. И я очень хочу видеть всех этих людей снова счастливыми», – сказал итальянец.