Каттани: «Счастливые заполненные «Лужники» – лучший момент в моей футбольной карьере»

Если на вашу зарплату иносранцев ничего не делающих купить билеты (продать их за 20 руб), то у нас все матчах будет 99% посещаемость!!!!
Вопрос зачем это все гавно, типо что-то улучшающие????
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани выступит с речью на торжестве по случаю столетия клуба.
«Я бы, в первую очередь, хотел сказать не о «Спартаке», а о Москве. Прекрасный город! И впервые за долгое время тут хорошая погода. Работа непростая, но я вспоминаю «Лужники», ту атмосферу, стадион, который был почти полностью красно-белым! Потрясающе! Работаем дальше.
Сразу по приезде я говорил, что хочу помочь «Спартаку» снова одерживать победы. И когда я видел счастливые заполненные «Лужники», это был, наверное, самый счастливый момент в моей футбольной карьере. И я очень хочу видеть всех этих людей снова счастливыми», – сказал итальянец.