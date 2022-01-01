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Каттани: «Счастливые заполненные «Лужники» – лучший момент в моей футбольной карьере»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани выступит с речью на торжестве по случаю столетия клуба.

«Я бы, в первую очередь, хотел сказать не о «Спартаке», а о Москве. Прекрасный город! И впервые за долгое время тут хорошая погода. Работа непростая, но я вспоминаю «Лужники», ту атмосферу, стадион, который был почти полностью красно-белым! Потрясающе! Работаем дальше.

Сразу по приезде я говорил, что хочу помочь «Спартаку» снова одерживать победы. И когда я видел счастливые заполненные «Лужники», это был, наверное, самый счастливый момент в моей футбольной карьере. И я очень хочу видеть всех этих людей снова счастливыми», – сказал итальянец.

  • Каттани пришел в «Спартак» зимой из «ПСЖ».
  • «Спартак» взял Кубок России впервые с 2003 года.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:51
Комментарии1
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    Рейтинг: +65137

    portero 41 минуту назад

    Если на вашу зарплату иносранцев ничего не делающих купить билеты (продать их за 20 руб), то у нас все матчах будет 99% посещаемость!!!!
    Вопрос зачем это все гавно, типо что-то улучшающие????

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