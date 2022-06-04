«У меня такого не было бы». Гогниев – о селфи Лисаковича

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев оценил поступок нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича. После забитого гола в последнем матче РПЛ против «Уфы» (1:2) белорус сделал селфи.
«Лисакович и селфи? Ничего в этом страшного нет. Я не осуждаю, но у меня, скорее всего, такого не было бы. Футболист не должен отвлекаться от процесса», – сказал Гогниев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- «Рубин» после указанного матча вылетел.
- Лисакович пока остается в «Рубине».
- Гогниев несколько дней назад покинул «Аланию».
Источник: Бомбардир.ру