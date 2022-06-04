Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

«У меня такого не было бы». Гогниев – о селфи Лисаковича

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев оценил поступок нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича. После забитого гола в последнем матче РПЛ против «Уфы» (1:2) белорус сделал селфи.

«Лисакович и селфи? Ничего в этом страшного нет. Я не осуждаю, но у меня, скорее всего, такого не было бы. Футболист не должен отвлекаться от процесса», – сказал Гогниев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • «Рубин» после указанного матча вылетел.
  • Лисакович пока остается в «Рубине».
  • Гогниев несколько дней назад покинул «Аланию».

Новости по теме
Лисакович может покинуть «Рубин». Он хочет играть в РПЛ 7
«Отправил бы этого фантазера на обследования к психиатру». Романцев – о селфи Лисаковича 10
Агент Лисаковича: «Вылет «Рубина» из РПЛ – это шок. Интерес со стороны других клубов всегда есть» 5
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.06.2022 23:25
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11