«У меня такого не было бы». Гогниев – о селфи Лисаковича

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев оценил поступок нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича. После забитого гола в последнем матче РПЛ против «Уфы» (1:2) белорус сделал селфи.

«Лисакович и селфи? Ничего в этом страшного нет. Я не осуждаю, но у меня, скорее всего, такого не было бы. Футболист не должен отвлекаться от процесса», – сказал Гогниев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».