«Похоже, я нажрался». Быстров – о втором месте «Зенита» в 2003 году

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров смутно помнит празднование серебра команды в РПЛ в 2003 году.

– По-моему тогда, в раздевалку Керж принес баллончик с краской, и мы вместе с ним, Шавой и вроде Гариком Денисовым посеребрили волосы.

– Зачем?

– Все были на эмоциях, рады серебру. Тем более что тут такого? Я молодой был, а город нас тогда на руках носил – я мог прямо со стадиона сесть на велосипед и спиной ехать.

– Краска долго стиралась?

– Честно, я, похоже, нажрался после второго места. Уже и не вспомнишь, что там было.