«Похоже, я нажрался». Быстров – о втором месте «Зенита» в 2003 году

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров смутно помнит празднование серебра команды в РПЛ в 2003 году.
– По-моему тогда, в раздевалку Керж принес баллончик с краской, и мы вместе с ним, Шавой и вроде Гариком Денисовым посеребрили волосы.
– Зачем?
– Все были на эмоциях, рады серебру. Тем более что тут такого? Я молодой был, а город нас тогда на руках носил – я мог прямо со стадиона сесть на велосипед и спиной ехать.
– Краска долго стиралась?
– Честно, я, похоже, нажрался после второго места. Уже и не вспомнишь, что там было.
- Больше всего матчей в карьере Быстров провел за «Зенит».
- На счету Быстрова 47 матчей и 4 гола за сборную России.
- С ней он брал бронзу Евро-2008.
Источник: Sport24