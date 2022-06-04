ЦСКА – лучшая команда сезона РПЛ по фэйр-плей

Обладателем приза фэйр-плей по итогам сезона РПЛ стал ЦСКА.

Вторыми стали «Крылья Советов» со средним баллом 7,68, далее расположились «Ростов» и «Краснодар» (по 7,61).

«Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам фэйр-плей: зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, желтые и красные карточки», – объяснил ЦСКА.