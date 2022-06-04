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  • «Санкт-Петербург нельзя называть Питером». Экс-комментатор «Матч ТВ» – о запретах на телеканале

«Санкт-Петербург нельзя называть Питером». Экс-комментатор «Матч ТВ» – о запретах на телеканале

4 июня 2022, 16:30
5

Комментатор Филипп Кудрявцев рассказал, есть ли цензура на телеканале «Матч ТВ», где он ранее работал.

– Какие есть претензии, которые к «Матч ТВ» регулярнее всего предъявляют? Какой самый тупой миф, который распространен?

Самый, наверное, главный миф про «Матч» – это методички. Ну, то есть люди реально уверены, что там комментаторы читают по суфлеру то, что им написали, и чаще всего их еще и где-то зацензурили, не знаю, в РПЛ, РФС, «Газпроме», в конце концов. Конечно, это полный бред.

Цензура в отношении «Зенита» – слушай, тут двояко. В общем, она есть, но она не такая критичная, как люди это воспринимают. Могу сказать так.

– Она негласная какая-то, то есть она там не изложена в каком-то документе, методичке...

Единственная цензура гласная и формализированная – не видел приказа письменного, но как бы устно нам это доносили – что Питер нельзя называть Питером. Потому что Миллеру нравится название Петербург.

Мы не можем называть Питер Питером, хотя, естественно, на «Петровском» и сейчас на «Крестовском» слово «Питер» постоянно слышится с виража в миллионе кричалок и песен, и «Вперед за Питер» – это чуть ли не зенитовский девиз. Но я не думаю, что это большая потеря на самом деле.

И был еще один момент, когда у «Спартака» случилось поражение 1:5 от «Зенита». Ребров тогда закинул мяч в свои ворота. Была еврокубковая неделя, и у нас был эфир перед Лигой чемпионов.

Не помню сейчас точно, как эта ситуация развивалась, кто кому позвонил, но в общем пришла какая-то установка... Нужно было в срочном порядке редакторам найти, вырезать момент с голом и начать эфир с того, как облажался «Спартак» в Питере.

[Темой эфира] было что-то, не относящееся к чемпионату России абсолютно, не относящееся к матчу «Зенит» – «Спартак». Вот это было не очень приятно, конечно, но это один эпизод.

Нет такого, что вот Шнякин с Геничем сидят и думают, как подлизать «Зениту» и как, соответственно, обосрать «Спартак».

«Матч» – тяжеловесная структура. Федеральный канал. Здесь [в интернете] все попроще. Я имею в виду путь от идеи до воплощения. Здесь – максимально короткий. Здесь полегче непосредственно воплощение идет того, что ты придумал.

Мы вот сейчас здесь сидим и точно так же можем поставить камеру, за 15 минут выставить себе пару стульев и свет и соорудить программу. И выложить ее.

И кстати здесь я пойму, что ее смотрят, я могу по комментам, по лайкам тоже все понять. Как-то здесь ты чуть ближе к людям... больше понимаешь, зачем ты работаешь.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
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(Меня за банили)
1654350529
Ну что еще ожидать от Питера с Миллером, только гадости.
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ekaterinaul3h
1654351972
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Беспонтий
1654352334
питер и есть питер а недоразвитым комментаторам и дальше держаться нужных работодателей "... больше понимаешь, зачем ты работаешь."
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PAREVG.
1654352799
Называйте Ленинградом... И плевать на Миллера, он один, а в России пости 150 миллионов человек.
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