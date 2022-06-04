Форвард солигорского «Шахтера» Дарбо хочет играть в РПЛ

Флориан Биба, агент нападающего солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, сообщил, что у гамбийца есть желание оказаться в РПЛ.
«Дембо хотел бы попробовать свои силы в российском чемпионате. В России есть большие клубы, поэтому почему бы и нет.
Со мной уже связывались несколько клубов из России. Что это за клубы? Не могу назвать их», – сказал агент.
- Рыночная стоимость форварда – 2,5 миллиона евро.
- Дарбо выступает за «Шахтер» с января 2021 года.
- В его активе 26 голов и 13 ассистов в 50 матчах.
- Сообщалось, что за африканцем следит «Краснодар».
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Источник: «Чемпионат»