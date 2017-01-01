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Форвард солигорского «Шахтера» Дарбо хочет играть в РПЛ

Флориан Биба, агент нападающего солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, сообщил, что у гамбийца есть желание оказаться в РПЛ.

«Дембо хотел бы попробовать свои силы в российском чемпионате. В России есть большие клубы, поэтому почему бы и нет.

Со мной уже связывались несколько клубов из России. Что это за клубы? Не могу назвать их», – сказал агент.

  • Рыночная стоимость форварда – 2,5 миллиона евро.
  • Дарбо выступает за «Шахтер» с января 2021 года.
  • В его активе 26 голов и 13 ассистов в 50 матчах.
  • Сообщалось, что за африканцем следит «Краснодар».

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Источник: «Чемпионат»

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