Экс-агент Абрамов: «Финал Кубка показал, что футбол – самый популярный вид спорта в России. Хоккеист Фетисов лопухнулся»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал ажиотаж вокруг финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1), который состоялся на прошлой неделе.

«Огромное количество людей хотели попасть на матч. Попала 71 тысяча и еще столько же, я уверен, хотели бы попасть, но не смогли.

Это говорит о том, что лопухнулся наш великий хоккеист Вячеслав Фетисов. С заявлениями, что хоккей в России более популярен. Нет. Оказалось, что футбол – самый популярный вид спорта. Мы разрушили позицию Фетисова», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

«Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.

Все билеты на матч были проданы.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России в июле.

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