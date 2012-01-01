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Агент Кутепова: «Ведем переговоры с клубами из России и Турции»

Дамиано Драго, агент бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова, дал комментарий по поводу будущего игрока.

«Илья полностью здоров. Ещe в начале мая он начал тренироваться без каких-либо ограничений и был готов к общей группе. Решение о допуске принимал медицинский штаб и главный тренер «Спартака».

Сразу после окончания сезона он поехал в Италию, в Болонью, где прошeл обследование и сдал серию функциональных тестов. Результат – Кутепов на 100% здоров.

Сейчас Илья там же, в Болонье, в медицинском центре «Изокинетик». Тренируется под контролем доктора Джанни Нанни – с 1983 года он возглавляет медицинский штаб «Болоньи» и входит в медицинскую комиссию федерации футбола Италии.

Никакого отпуска – он работает и готовится к новому сезону. Сейчас у нас есть интерес от клубов из России и Турции, мы ведeм переговоры.

Илья готов и заслуживает того, чтобы проявить себя на футбольном поле. Игровая практика – наш главный приоритет», – сказал агент.

  • Кутепов покинул «Спартак» в качестве свободного агента.
  • Он выступал за московский клуб с 2012 года.
  • В 114 матчах Илья забил 2 гола.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Краснодара».

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Источник: «Чемпионат»

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