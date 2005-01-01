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Быстров: «У меня никогда не было проблем с дисциплиной. Ни разу не поймали ни на чем»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров заявил, что у него никогда не было проблем с дисциплиной.

«У меня вообще никогда не было проблем с дисциплиной, я был чистый европеец. За всю карьеру ни разу не опоздал на тренировку. Ни раз не поймали ни на чем. Это не дисциплина? Что смешного? Красных [карточек] сколько у меня за сезон?» – сказал Быстров.

  • Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009-й год.
  • С 2002 по 2005 и с 2009 по 2014-й годы он играл за «Зенит».
  • Быстров – бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7611

    R_a_i_n 1 час назад

    В смысле чистый Европеец?? Это как?

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