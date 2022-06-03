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  • Быстров: «У меня никогда не было проблем с дисциплиной. Ни разу не поймали ни на чем»

Быстров: «У меня никогда не было проблем с дисциплиной. Ни разу не поймали ни на чем»

3 июня 2022, 12:53
5

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров заявил, что у него никогда не было проблем с дисциплиной.

«У меня вообще никогда не было проблем с дисциплиной, я был чистый европеец. За всю карьеру ни разу не опоздал на тренировку. Ни раз не поймали ни на чем. Это не дисциплина? Что смешного? Красных [карточек] сколько у меня за сезон?» – сказал Быстров.

  • Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009-й год.
  • С 2002 по 2005 и с 2009 по 2014-й годы он играл за «Зенит».
  • Быстров – бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1654251716
В смысле чистый Европеец?? Это как?
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neveldomha
1654257948
Теперь понятно, почему Быстров в 2018 году пытался попасть в гей-клуб «Центральная станция». Чистый европеец не может пройти мимо такого заведения.
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RealDiMoNMadrid
1654265774
Он очень быстр и его не могли поймать. А так-то он наверняка нарушал)
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житель СПб
1654272136
Да ладно! Только питерским сказки не рассказывай.
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