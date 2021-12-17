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Лига наций. Кухта забил за Чехию, Холанд принес Норвегии победу над Сербией и другие результаты

Завершились еще пять матчей первого тура Лиги наций.

В элитном дивизионе Чехия обыграла Швейцарию (2:1) благодаря голу форварда «Локомотива» Яна Кухты.

Во второй группе Норвегия минимально победила Сербию (1:0). Автор единственного мяча – Эрлинг Холанд.

Лига наций. Группа A2. 1-й тур

Чехия – Швейцария – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кухта, 11; 1:1 – Окафор, 44; 2:1 – Соу, 58 (в свои ворота).

Лига наций. Группа B4. 1-й тур

Сербия – Норвегия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Холанд, 26.

Словения – Швеция – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Форсберг, 39 (с пенальти); 0:2 – Кулушевски, 88.

Лига наций. Группа B2. 1-й тур

Израиль – Исландия – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Абада, 25; 1:1 – Хельгасон, 42; 1:2 – Сигурдссон, 53; 2:2 – Вайссман, 84.

Лига наций. Группа C2. 1-й тур

Северная Ирландия – Греция – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бакасетас, 39.

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Источник: «Бомбардир»

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02.06.2022 23:45
Комментарии2
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    Рейтинг: +10

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    Рейтинг: +1420

    Alex Y 1 час назад

    Холанд тащит сборную, почему у нас такого нет))

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