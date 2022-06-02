Лига наций. Кухта забил за Чехию, Холанд принес Норвегии победу над Сербией и другие результаты

Завершились еще пять матчей первого тура Лиги наций.
В элитном дивизионе Чехия обыграла Швейцарию (2:1) благодаря голу форварда «Локомотива» Яна Кухты.
Во второй группе Норвегия минимально победила Сербию (1:0). Автор единственного мяча – Эрлинг Холанд.
Лига наций. Группа A2. 1-й тур
Голы: 1:0 – Кухта, 11; 1:1 – Окафор, 44; 2:1 – Соу, 58 (в свои ворота).
Лига наций. Группа B4. 1-й тур
Гол: 0:1 – Холанд, 26.
Голы: 0:1 – Форсберг, 39 (с пенальти); 0:2 – Кулушевски, 88.
Лига наций. Группа B2. 1-й тур
Израиль – Исландия – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Абада, 25; 1:1 – Хельгасон, 42; 1:2 – Сигурдссон, 53; 2:2 – Вайссман, 84.
Лига наций. Группа C2. 1-й тур
Северная Ирландия – Греция – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Бакасетас, 39.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?