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  • Лига наций. Кухта забил за Чехию, Холанд принес Норвегии победу над Сербией и другие результаты

Лига наций. Кухта забил за Чехию, Холанд принес Норвегии победу над Сербией и другие результаты

2 июня 2022, 23:45
2

Завершились еще пять матчей первого тура Лиги наций.

В элитном дивизионе Чехия обыграла Швейцарию (2:1) благодаря голу форварда «Локомотива» Яна Кухты.

Во второй группе Норвегия минимально победила Сербию (1:0). Автор единственного мяча – Эрлинг Холанд.

Лига наций. Группа A2. 1-й тур

Чехия – Швейцария – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кухта, 11; 1:1 – Окафор, 44; 2:1 – Соу, 58 (в свои ворота).

Лига наций. Группа B4. 1-й тур

Сербия – Норвегия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Холанд, 26.

Словения – Швеция – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Форсберг, 39 (с пенальти); 0:2 – Кулушевски, 88.

Лига наций. Группа B2. 1-й тур

Израиль – Исландия – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Абада, 25; 1:1 – Хельгасон, 42; 1:2 – Сигурдссон, 53; 2:2 – Вайссман, 84.

Лига наций. Группа C2. 1-й тур

Северная Ирландия – Греция – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бакасетас, 39.

Календарь Лиги наций

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Источник: «Бомбардир»
Лига наций Северная Ирландия Греция Чехия Швейцария Израиль Исландия Норвегия Словения Швеция
Комментарии (2)
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Alex Y
1654203032
Холанд тащит сборную, почему у нас такого нет))
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ch6gs33fqbcw
1654206163
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