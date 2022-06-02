Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «Надежда на снятие бана от УЕФА ложная. Эта ситуация очень надолго»

Геркус: «Надежда на снятие бана от УЕФА ложная. Эта ситуация очень надолго»

2 июня 2022, 19:47
2

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что российские команды в ближайшее время не вернутся в еврокубки.

– РФС пока отвергает вариант с переходом в азиатскую федерацию и продолжает ждать от УЕФА снятия бана. Это не ложная надежда?

– На мой личный взгляд, ложная. Но надежда умирает последней. Скорее всего, РФС более информирован, чем я. И у них есть основания считать, что снять бан реально.

Но мое внутреннее ощущение, что вся эта ситуация очень-очень надолго. Может, переходить в Азию пока и не надо, но подготовительную работу я бы уже вел. Собирал документы, узнавал мнения других стран, встречался бы с ними.

Потому что по азиатской федерации решение будут принимать по большинству голосов. В этом регионе есть страны, которые традиционно являются союзниками для нас.

РФС публично выбрал пока другой путь – ждать. Но, может, ведется и другая работа, по Азии, мы не знаем. Я бы надеялся на лучшее, но готовился к худшему сценарию.

– В такой изоляции можно полноценно развиваться?

– Важно уточнить – мы не попали в изоляцию у ФИФА. Там мы никаким образом не дискриминированы. Мы можем играть товарищеские матчи ФИФА. Думаю, и в эту паузу могли. Но надо готовиться и находить соперников, договариваться.

Что касается клубов: наши клубы, кроме одного-двух, и так нерегулярно выступают в еврокубках. Некоторые пропускают несколько лет подряд.

Падает ли у них от этого уровень? Не смертельно. В истории футбола бывали такие случаи – Англия пропускала пять лет, например. Хорошего тут ничего нет, но это не катастрофа.

Другой вопрос – что мы можем делать в этой ситуации. Понятно, что уровень азиатской федерации слабее, чем уровень УЕФА, но зато мы получим практику через год, вернемся в международный соревновательный цикл.

Там намного более благоприятный климат для нас, в котором мы можем за что-то побороться. Например, победитель азиатской ЛЧ попадает в клубный чемпионат мира, куда в других обстоятельствах нам не светило попасть никогда в жизни.

Не говорю, что давайте срочно побежим в Азию, что нас там все ждут. Это компромиссное решение, у которого есть куча минусов. Но это лучше, чем ничего.

Можно надеяться, что УЕФА нас вернет, но проблема в том, что там тоже решение принимает большинство. Давайте посмотрим, кто из 55 стран-членов УЕФА точно будет голосовать за нас?

Армения, Сербия да Казахстан. Ну, возможно, Молдавия. Вот и весь список, а нужно большинство, чтобы вернуться. И что мы будем делать? Верить, что нас все потом полюбят? Но пока такой любви не видно.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Еще по теме:
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону» 6
Глушенкова оценили на готовность к переходу в «Реал» или «Барселону» 3
Геркус призвал Тюкавина уйти в «Зенит» 27
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Геркус Илья
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fialet
1654192515
Я что то не понял. Чемпионат Мира проводит ФИФА а не УЕФА, но нам не дали сыграть отбор, значит ФИФА тоже положила бан на Россию. И второе, почему товарищ при перечислении не назвал Белоруссию, они разве будут против России голосовать, или они уже из УЕФА вышли?
Ответить
nemolod
1654196113
А кто бы в этом сомневался кроме РФС,которая все чего-то выжидает! Все это надолго и как говорится хуже нет - это ждать и догонять!
Ответить
Главные новости
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
1
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
2
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
12
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
2
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
4
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
2
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
14
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
13
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Все новости
Все новости
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
2
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
13
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
3
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
13
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
10
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
10
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
7
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
9
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+