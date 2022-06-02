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Геркус: «Надежда на снятие бана от УЕФА ложная. Эта ситуация очень надолго»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что российские команды в ближайшее время не вернутся в еврокубки.

– РФС пока отвергает вариант с переходом в азиатскую федерацию и продолжает ждать от УЕФА снятия бана. Это не ложная надежда?

– На мой личный взгляд, ложная. Но надежда умирает последней. Скорее всего, РФС более информирован, чем я. И у них есть основания считать, что снять бан реально.

Но мое внутреннее ощущение, что вся эта ситуация очень-очень надолго. Может, переходить в Азию пока и не надо, но подготовительную работу я бы уже вел. Собирал документы, узнавал мнения других стран, встречался бы с ними.

Потому что по азиатской федерации решение будут принимать по большинству голосов. В этом регионе есть страны, которые традиционно являются союзниками для нас.

РФС публично выбрал пока другой путь – ждать. Но, может, ведется и другая работа, по Азии, мы не знаем. Я бы надеялся на лучшее, но готовился к худшему сценарию.

– В такой изоляции можно полноценно развиваться?

– Важно уточнить – мы не попали в изоляцию у ФИФА. Там мы никаким образом не дискриминированы. Мы можем играть товарищеские матчи ФИФА. Думаю, и в эту паузу могли. Но надо готовиться и находить соперников, договариваться.

Что касается клубов: наши клубы, кроме одного-двух, и так нерегулярно выступают в еврокубках. Некоторые пропускают несколько лет подряд.

Падает ли у них от этого уровень? Не смертельно. В истории футбола бывали такие случаи – Англия пропускала пять лет, например. Хорошего тут ничего нет, но это не катастрофа.

Другой вопрос – что мы можем делать в этой ситуации. Понятно, что уровень азиатской федерации слабее, чем уровень УЕФА, но зато мы получим практику через год, вернемся в международный соревновательный цикл.

Там намного более благоприятный климат для нас, в котором мы можем за что-то побороться. Например, победитель азиатской ЛЧ попадает в клубный чемпионат мира, куда в других обстоятельствах нам не светило попасть никогда в жизни.

Не говорю, что давайте срочно побежим в Азию, что нас там все ждут. Это компромиссное решение, у которого есть куча минусов. Но это лучше, чем ничего.

Можно надеяться, что УЕФА нас вернет, но проблема в том, что там тоже решение принимает большинство. Давайте посмотрим, кто из 55 стран-членов УЕФА точно будет голосовать за нас?

Армения, Сербия да Казахстан. Ну, возможно, Молдавия. Вот и весь список, а нужно большинство, чтобы вернуться. И что мы будем делать? Верить, что нас все потом полюбят? Но пока такой любви не видно.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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02.06.2022 19:47
Комментарии7
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    Рейтинг: +24383

    bset 10 часов назад

    "Собирал документы, узнавал мнения других стран, встречался бы с ними."

    Для этого надо работать, что-то делать. У нас даже государственные чиновники были не в состоянии ничего сделать. Когда для обхода санкций и импорта из третьих стран надо было ездить и договариваться, они ничего не делали, а лишь выступали с громкими заявлениями. Отрицательная селекция в действии.

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    Рейтинг: +224

    rzfxgsk 11 часов назад

    было понятно сразу , что это всё надолго ... к сожалению.

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    Рейтинг: +2668

    nemolod 23 часа назад

    А кто бы в этом сомневался кроме РФС,которая все чего-то выжидает! Все это надолго и как говорится хуже нет - это ждать и догонять!

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    Рейтинг: +224

    rzfxgsk > nemolod 11 часов назад

    поэтому ждать не надо... а надо что то делать... вариант с Азией рассматривать или ещё что то... но только не ждать...

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    Рейтинг: +193

    Fialet 2 июня, 20:55

    Я что то не понял. Чемпионат Мира проводит ФИФА а не УЕФА, но нам не дали сыграть отбор, значит ФИФА тоже положила бан на Россию. И второе, почему товарищ при перечислении не назвал Белоруссию, они разве будут против России голосовать, или они уже из УЕФА вышли?

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    Рейтинг: +224

    rzfxgsk > Fialet 11 часов назад

    просто смысла нет перечислять всех... это всё равно меньшинство... видимо поэтому и не назвал...

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    Рейтинг: +10306

    Alekxei Z. 2 июня, 20:36

    Кто задаёт эти вопросы ? Дебилы ? А матч-тв , тогда понятно.
    Весь мир знает причину " бана", разве что-то изменилось ?

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