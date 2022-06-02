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Тихонов: «Хочу вернуться к тренерской работе. «Спартак»? Только если будет что-то предметное»

Бывший тренер «Астаны» Андрей Тихонов заявил, что хочет вернуться к работе.

— Вы уже больше полугода без тренерской практики. Чем занимаетесь?

— Работаю на «Матч ТВ», езжу вместе с РФС по России, участвую в мероприятиях. Скоро будем играть каждую неделю в Московской области, чтобы популяризировать там футбол.

— Планируете возвращаться к тренерской работе?

— Если будут предложения, вернусь.

— Может, в «Спартак»? Как раз ничего не ясно с Ваноли, а Ширко говорил, что вы — идеальная кандидатура.

— Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет что-то предметное, тогда другое дело. Пока скажу так: есть желание просто работать тренером.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под руководством итальянца команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России – первый с 2003 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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