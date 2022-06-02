Рюдигер: «Воодушевлен и горд, что перешел в «Реал». Это великий клуб»

Защитник Антонио Рюдигер поделился эмоциями после перехода в «Реал» из «Челси».

«Горд объявить, что я присоединяюсь к «Реалу». Я безумно воодушевлен перед всеми вызовами, что ждут меня впереди. Не могу дождаться момента, когда сыграю первые матчи за этот великий клуб», – написал Рюдигер в твиттере.

Рюдигер подписал контракт с «Реалом» до 2026 года.

В этом сезоне немец провел 54 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?