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Рюдигер: «Воодушевлен и горд, что перешел в «Реал». Это великий клуб»

Защитник Антонио Рюдигер поделился эмоциями после перехода в «Реал» из «Челси».

«Горд объявить, что я присоединяюсь к «Реалу». Я безумно воодушевлен перед всеми вызовами, что ждут меня впереди. Не могу дождаться момента, когда сыграю первые матчи за этот великий клуб», – написал Рюдигер в твиттере.

  • Рюдигер подписал контракт с «Реалом» до 2026 года.
  • В этом сезоне немец провел 54 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Антонио Рюдигера

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11836

    DeStar 53 минуты назад

    мне кажется, что это может быть очень крутым трансфером. Учитывая нынешнюю оборону реала. Хотя тот же милитао провел крайние встречи великолепно. Но что-то я ему не доверяю еще))

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