«Краснодар» выкупил у «Ботева» трех нигерийцев за 1,5 миллиона (Иван Карпов)

Журналист Иван Карпов сообщил о решении «Краснодара» выкупить Олакунле Олусегуна, Ифеани Дэвида Ндуку и Джонатана Окоронкво.
По его информации, клуб РПЛ заплатил «Ботеву» за трех нигерийцев 1,5 миллиона евро.
- Олусегун провел 9 матчей за главную команду «Краснодара» и сделал 2 ассиста.
- В активе Ндуки 5 игр за «Краснодар-2».
- На счету Окоронкво 2 встречи за основу и 4 – за дубль.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова