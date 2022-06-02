«Краснодар» выкупил у «Ботева» трех нигерийцев за 1,5 миллиона (Иван Карпов)

Журналист Иван Карпов сообщил о решении «Краснодара» выкупить Олакунле Олусегуна, Ифеани Дэвида Ндуку и Джонатана Окоронкво.

По его информации, клуб РПЛ заплатил «Ботеву» за трех нигерийцев 1,5 миллиона евро.

Олусегун провел 9 матчей за главную команду «Краснодара» и сделал 2 ассиста.

В активе Ндуки 5 игр за «Краснодар-2».

На счету Окоронкво 2 встречи за основу и 4 – за дубль.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?