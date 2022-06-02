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  • «Краснодар» выкупил у «Ботева» трех нигерийцев за 1,5 миллиона (Иван Карпов)

«Краснодар» выкупил у «Ботева» трех нигерийцев за 1,5 миллиона (Иван Карпов)

2 июня 2022, 11:58
12

Журналист Иван Карпов сообщил о решении «Краснодара» выкупить Олакунле Олусегуна, Ифеани Дэвида Ндуку и Джонатана Окоронкво.

По его информации, клуб РПЛ заплатил «Ботеву» за трех нигерийцев 1,5 миллиона евро.

  • Олусегун провел 9 матчей за главную команду «Краснодара» и сделал 2 ассиста.
  • В активе Ндуки 5 игр за «Краснодар-2».
  • На счету Окоронкво 2 встречи за основу и 4 – за дубль.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Ботев Олусегун Олакунле Ндука Ифеани Дэвид Окоронкво Джонатан
Комментарии (12)
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ArReal
1654160759
Краснодар который жопу рвал про то, что будут играть свои воспитанники закупился тремя ноунеймами из ***** за 3 копейки?)))мда...
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DOCTOR PENALTY
1654161001
А к своим что, плохо загар пристаёт?
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ilichkadr
1654162164
Ну, когда уже научатся журналюги правильно излагать свои мысли? "сообщил о решении «Краснодара» выкупить" и "клуб РПЛ заплатил"... P.S. Не проще написать, что Краснодар ВЫКУПИЛ Олакунле Олусегуна, Ифеани Дэвида Ндуку и Джонатана Окоронкво за 1,5 миллиона евро?
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JTherry
1654164336
если будут плохо играть на поле стадиона, пошлют на уборку урожая на рисовые поля...
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neim
1654165762
Пачками скупают неликвид, а потом говорят, что у нас игроков хороших нет. Может просто стоит их попробовать ?
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Fusballer
1654167263
Это подопечные Селюка?
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Kollljan
1654171546
**** пучками покупают.
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