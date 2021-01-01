Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
2 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

«Краснодар» выкупил у «Ботева» трех нигерийцев за 1,5 миллиона (Иван Карпов)

Журналист Иван Карпов сообщил о решении «Краснодара» выкупить Олакунле Олусегуна, Ифеани Дэвида Ндуку и Джонатана Окоронкво.

По его информации, клуб РПЛ заплатил «Ботеву» за трех нигерийцев 1,5 миллиона евро.

  • Олусегун провел 9 матчей за главную команду «Краснодара» и сделал 2 ассиста.
  • В активе Ндуки 5 игр за «Краснодар-2».
  • На счету Окоронкво 2 встречи за основу и 4 – за дубль.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
«Краснодар» продлил аренду нигерийца Олусегуна 1
⚡ Собчак рассказала, что у Галицкого онкология 23
«Краснодар» – лидер РПЛ в 2021 году по тратам на молодежный футбол 2
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:58
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +4659

    neim 8 минут назад

    Пачками скупают неликвид, а потом говорят, что у нас игроков хороших нет. Может просто стоит их попробовать ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22979

    JTherry 32 минуты назад

    если будут плохо играть на поле стадиона, пошлют на уборку урожая на рисовые поля...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15597

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, когда уже научатся журналюги правильно излагать свои мысли?
    "сообщил о решении «Краснодара» выкупить" и "клуб РПЛ заплатил"...
    P.S. Не проще написать, что Краснодар ВЫКУПИЛ Олакунле Олусегуна, Ифеани Дэвида Ндуку и Джонатана Окоронкво за 1,5 миллиона евро?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22843

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    А к своим что, плохо загар пристаёт?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5121

    AtticusFinch 1 час назад

    Краснодар который жопу рвал про то, что будут играть свои воспитанники закупился тремя ноунеймами из ***** за 3 копейки?)))мда...

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11