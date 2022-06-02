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  • Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Прекрасно чувствую себя в России»

Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Прекрасно чувствую себя в России»

2 июня 2022, 10:53
5

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие подтвердил, что не покинет московский клуб летом.

– Какой момент в этом сезоне ты можешь назвать лучшим?

– Конечно, финал Кубка России. «Легия»? Это было прекрасно. Но когда ты выигрываешь трофеи... Это самое важное.

– Остаешься ли ты в «Спартаке» на следующий сезон?

– Да, конечно. Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в «Спартаке».

  • Кофрие перешел в «Спартак» прошлым летом.
  • Он заключил с клубом контракт до 2025 года.
  • В активе бельгийца 1 голевая передача в 25 матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (5)
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ilichkadr
1654162244
Лучше бы ты свалил туда откуда пришёл.
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Давид59
1654164674
Ой, лучше бы ушёл. Костоломом было бы меньше.
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партизан84
1654164721
Как сказала одна мудрая бабушка: "Если ты у себя не пригодился, то ты нам и н..й не нужен!"
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Юрэс
1654169713
Ясный хрен , что АНТИФРИЗ в России нужнее ! ХА ХА ХА!
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zigbert
1654173436
В обороне все же надо играть более надежно. Работать над собой, исключая грубые ошибки.
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