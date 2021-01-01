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Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Прекрасно чувствую себя в России»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие подтвердил, что не покинет московский клуб летом.

– Какой момент в этом сезоне ты можешь назвать лучшим?

– Конечно, финал Кубка России. «Легия»? Это было прекрасно. Но когда ты выигрываешь трофеи... Это самое важное.

– Остаешься ли ты в «Спартаке» на следующий сезон?

– Да, конечно. Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в «Спартаке».

  • Кофрие перешел в «Спартак» прошлым летом.
  • Он заключил с клубом контракт до 2025 года.
  • В активе бельгийца 1 голевая передача в 25 матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +876

    партизан84 24 минуты назад

    Как сказала одна мудрая бабушка: "Если ты у себя не пригодился, то ты нам и н..й не нужен!"

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    Рейтинг: +5635

    Давид59 25 минут назад

    Ой, лучше бы ушёл. Костоломом было бы меньше.

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    Рейтинг: +728

    БеZуМныЙ 41 минуту назад

    Каждый неликвид желает остаться в Спартаке. Гыгыгы

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    Рейтинг: +15597

    ilichkadr 1 час назад

    Лучше бы ты свалил туда откуда пришёл.

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