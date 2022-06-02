Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Прекрасно чувствую себя в России»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие подтвердил, что не покинет московский клуб летом.

– Какой момент в этом сезоне ты можешь назвать лучшим?

– Конечно, финал Кубка России. «Легия»? Это было прекрасно. Но когда ты выигрываешь трофеи... Это самое важное.

– Остаешься ли ты в «Спартаке» на следующий сезон?

– Да, конечно. Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в «Спартаке».

Кофрие перешел в «Спартак» прошлым летом.

Он заключил с клубом контракт до 2025 года.

В активе бельгийца 1 голевая передача в 25 матчах.

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