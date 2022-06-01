Мане подписал контракт с «Баварией» на три года (Дэйв Оскоп)

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане подписал трехлетний контракт с «Баварией».
По информации журналиста Дэйва Оскопа, для завершения перехода клубам осталось согласовать сумму трансфера. Стороны начали переговоры вчера.
В подписании 30-летнего сенегальца также были заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона».
- В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
- Его соглашение с «Ливерпулем» действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
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Источник: твиттер Дэйва Оскопа