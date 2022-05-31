Ребров – о победе «Спартака» в Кубке: «Понял, насколько интересна жизнь после карьеры игрока»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался о победе команды в Кубке России.

«Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста – круто. А в административной роли – ещe круче! Потому что так ты отвечаешь не только за себя, но и много за кого ещe.

Перемены в моей футбольной жизни произошли так быстро, что голова шла кругом. Но сейчас понимаю, насколько интересна жизнь после карьеры игрока.

Спасибо клубу, тренерскому штабу и человеку на руках за такую возможность», – написал Ребров в телеграме.

«Спартак» обыграл в финале Кубка «Динамо» – 2:1.

Красно-белы выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?