Ребров – о победе «Спартака» в Кубке: «Понял, насколько интересна жизнь после карьеры игрока»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался о победе команды в Кубке России.
«Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста – круто. А в административной роли – ещe круче! Потому что так ты отвечаешь не только за себя, но и много за кого ещe.
Перемены в моей футбольной жизни произошли так быстро, что голова шла кругом. Но сейчас понимаю, насколько интересна жизнь после карьеры игрока.
Спасибо клубу, тренерскому штабу и человеку на руках за такую возможность», – написал Ребров в телеграме.
- «Спартак» обыграл в финале Кубка «Динамо» – 2:1.
- Красно-белы выиграли Кубок России впервые с 2003 года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: телеграм-канал Артема Реброва