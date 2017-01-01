Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному
2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

Ребров – о победе «Спартака» в Кубке: «Понял, насколько интересна жизнь после карьеры игрока»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался о победе команды в Кубке России.

«Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста – круто. А в административной роли – ещe круче! Потому что так ты отвечаешь не только за себя, но и много за кого ещe.

Перемены в моей футбольной жизни произошли так быстро, что голова шла кругом. Но сейчас понимаю, насколько интересна жизнь после карьеры игрока.

Спасибо клубу, тренерскому штабу и человеку на руках за такую возможность», – написал Ребров в телеграме.

  • «Спартак» обыграл в финале Кубка «Динамо» – 2:1.
  • Красно-белы выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Ребров: «В этом сезоне Лиги Европы «Спартаку» пришeл результат из-за того, что я не играл» 2
«Круто мы погуляли 5 лет назад!» Ребров вспомнил чемпионство «Спартака» в 2017 году 5
Ребров: «Неприятно слышать о том, что футболисты – сытые коты, которые не обращают внимания на проблемы вокруг» 10
Источник: телеграм-канал Артема Реброва

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11