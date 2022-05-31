Гендиректор «Зенита»: «Переговоры с представителями Хайкина – фейк»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб связывался с представителями вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина по поводу возможного трансфера.

«Зенит» связывался с представителями Хайкина по поводу возможного трансфера? Это фейк», – сказал Медведев.

В этом сезоне Хайкин пропустил 37 мячей в 28 матчах.

«Зенит» пока не продлил контракты с Кержаковым и Крицюком.

Соглашения с вратарями истекают летом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?