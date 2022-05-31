Гендиректор «Зенита»: «Переговоры с представителями Хайкина – фейк»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб связывался с представителями вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина по поводу возможного трансфера.
«Зенит» связывался с представителями Хайкина по поводу возможного трансфера? Это фейк», – сказал Медведев.
- В этом сезоне Хайкин пропустил 37 мячей в 28 матчах.
- «Зенит» пока не продлил контракты с Кержаковым и Крицюком.
- Соглашения с вратарями истекают летом.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Sport24