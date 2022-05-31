Аллегри: «Дибала в один момент думал, что он новый Месси»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о нападающем Пауло Дибале.

«Дибала должен вернуться к тому, чтобы быть самим собой. Был момент, когда он думал, что стал новым Месси.

Нельзя копировать кого-то или подражать. Дибала может многое дать футболу, у него выдающиеся качества. Он должен обрести себя», – сказал Аллегри.

Дибала попрощался с «Ювентусом».

Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».

В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

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