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Аллегри: «Дибала в один момент думал, что он новый Месси»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о нападающем Пауло Дибале.

«Дибала должен вернуться к тому, чтобы быть самим собой. Был момент, когда он думал, что стал новым Месси.

Нельзя копировать кого-то или подражать. Дибала может многое дать футболу, у него выдающиеся качества. Он должен обрести себя», – сказал Аллегри.

  • Дибала попрощался с «Ювентусом».
  • Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».
  • В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Goal

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11831

    DeStar 12 минут назад

    о госпаде, вот бывает ,забьшь за сезон с десяток мячей, дашь 3 классных паса и ты уже месси)) думал так во дворе мальчишки думают, но им можно. А проф футболисту..

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