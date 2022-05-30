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МакSим: «Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком»

Певица МакSим поделилась эмоциями от выступления в «Лужниках» перед болельщиками и футболистами «Спартака».

«Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком» и десятками тысяч фанатов. Мне не было холодно петь босиком и в легком платье, так как было очень тепло от той энергетики, которая царила на стадионе», – сказал МакSим.

  • МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты» после победы «Спартака» над «Динамо» (2:1).
  • «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
  • Они часто поют песню на выездных матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Газета»

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Комментарии13
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    Рейтинг: +2026

    spam2009 20 минут назад

    с каких пор бомбардир стал удалять комментарии?? За то что бомжа бомжом назвал???

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    Рейтинг: +15874

    житель СПб 1 час назад

    Вообще-то она была в колготках - я специально обратил внимание... Но все равно - молодец. Пела замечательно.

    1
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    Рейтинг: +7493

    R_a_i_n > житель СПб 1 час назад

    Ютуб 3:21-3:26 не поленился пересмотрел. Босая с классным педикюром.

    0
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    Рейтинг: +15874

    житель СПб > Аден 1 час назад

    А это здесь при чем? И зачем хамство? Бескультурие...

    0
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    Рейтинг: +15874

    житель СПб > R_a_i_n 1 час назад

    Возможно, ошибся. Но смотрел внимательно. Впрочем, это совершенно неважно.

    0
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    Рейтинг: +1189

    Semargl18 2 часа назад

    Вот кто-то тут спрашивал знают ли Спартачи кто такая Максим. убедились?

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    Рейтинг: +3337

    Enter2006 2 часа назад

    Молодчиночка! Исполнила круто, аж мурашки по телу!

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    Рейтинг: +386

    fakeid > Enter2006 2 часа назад

    чё круто-то? под фанеру она рот открывала, как и все лепсы/х*епсы до неё.

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    Рейтинг: +15874

    житель СПб > R_a_i_n 1 час назад

    И 7:1 - тоже под фанеру? Держитесь скромнее, ребята. Ваше место, пока - десятое...

    0
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    Рейтинг: +3337

    Enter2006 > житель СПб 1 час назад

    Ну это намного лучше, чем одному известному "Ленинградскому" солисту петь без фанеры долгие годы про власть а потом лечь под неё и облизывать задницу суя туда свой язык с корнем очень глубоко. Уж извини. Я к тому, что Максим - молодец, красиво исполнила, и точка. А ещё холодновато было выходить в таком платьице и босиком.

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    Рейтинг: +7493

    R_a_i_n > житель СПб 1 час назад

    Пусть 10, зато честное. Ваше чемпионство вообще политическое))) Так что скромнее в Питере вести надо себя)))

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    Рейтинг: +7493

    R_a_i_n > Аден 1 час назад

    Ну-ну. Это один из адекватных болел. Него-же так.

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    Рейтинг: +15874

    житель СПб > Enter2006 1 час назад

    Так я и не возражаю про девушку! Сам также написал.

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