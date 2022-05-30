МакSим: «Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком»

Певица МакSим поделилась эмоциями от выступления в «Лужниках» перед болельщиками и футболистами «Спартака».

«Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком» и десятками тысяч фанатов. Мне не было холодно петь босиком и в легком платье, так как было очень тепло от той энергетики, которая царила на стадионе», – сказал МакSим.

МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты» после победы «Спартака» над «Динамо» (2:1).

«Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».

Они часто поют песню на выездных матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?