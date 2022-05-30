МакSим: «Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком»

Певица МакSим поделилась эмоциями от выступления в «Лужниках» перед болельщиками и футболистами «Спартака».
«Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком» и десятками тысяч фанатов. Мне не было холодно петь босиком и в легком платье, так как было очень тепло от той энергетики, которая царила на стадионе», – сказал МакSим.
- МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты» после победы «Спартака» над «Динамо» (2:1).
- «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
- Они часто поют песню на выездных матчах.
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Источник: «Газета»