Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

Шесть игроков «Спартака» и Фомин – в символической сборной Кубка России

РФС составил символическую сборную завершившегося Кубка России.

В команду турнира попали сразу шесть игроков «Спартака», выигравшего Кубок, три представителя клубов ФНЛ и два игрока «Динамо».

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

Защитники: Георгий Джикия, Самюэль Жиго (оба – «Спартак»), Мингиян Бевеев («Енисей»), Ильнур Альшин («Балтика»);

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо»), Кристофер Перейра («Спартак»), Хетаг Хосонов («Алания»);

Нападающие: Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»).

Новости по теме
Дасаев – о незабитом пенальти Фомина: «Максименко его переиграл» 6
«Я подвел «Динамо», простите меня». Фомин – о промахе с пенальти 8
Фомин не забил пенальти «Спартаку». До этого у него было 14 реализованных попыток в РПЛ 11
Источник: телеграм-канал Кубка России

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:55
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +64978

    portero 6 секунд назад

    Фомин как свой чреди чужих или типо чужой среди своих....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5428

    Павелий 13 минут назад

    РФС, а как нет ни одного из Зенита? Как вы смогли допустить такое!?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11