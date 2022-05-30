Шесть игроков «Спартака» и Фомин – в символической сборной Кубка России

РФС составил символическую сборную завершившегося Кубка России.

В команду турнира попали сразу шесть игроков «Спартака», выигравшего Кубок, три представителя клубов ФНЛ и два игрока «Динамо».

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

Защитники: Георгий Джикия, Самюэль Жиго (оба – «Спартак»), Мингиян Бевеев («Енисей»), Ильнур Альшин («Балтика»);

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо»), Кристофер Перейра («Спартак»), Хетаг Хосонов («Алания»);

Нападающие: Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»).