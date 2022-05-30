Точилин готов сменить Шварца на посту главного тренера «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин заявил о готовности возглавить московскую команду.

– Команда не должна посыпаться после ухода [Сандро] Шварца. Думаю, у руководителей есть кандидатура, кто может его заменить без ущерба для команды и результата.

Возможно, будут изменения в составе, с учетом отъезда некоторых легионеров. Как я понимаю, они остались только из-за Шварца. Ничего с клубом не случится из-за его ухода.

У команды стабильная финансовая ситуация. Какие-то изменения произойдут в «Динамо», но проблем не будет.

– Говорят, Николич может возглавить «Динамо». Подходящий тренер?

– Нет. У Шварца и Николича разные философии. Николич всегда исходил из индивидуальных качеств футболистов. Может, он захочет продолжить выстраивать ту игру, которую ставил Шварц.

– Если бы вам поступило предложение возглавить «Динамо», согласились бы?

– Подумал бы и согласился.

Точилин выступал за «Динамо» с 1995 по 2008 год.

После завершения карьеры он работал тренером в клубной академии имени Льва Яшина.

Затем 48-летний специалист возглавлял петербургское «Динамо», «Сочи», «Олимп-Долгопрудный» и «Кубань».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?