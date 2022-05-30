Умяров: «Разнимал Шамара с Макаровым, получил по шее. Было неприятно»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о конфликте одноклубника Шамара Николсона с футболистами «Динамо» после финала Кубка России

Николсон ударил полузащитника «Динамо» Никола Моро.

За хорвата вступились одноклубники.

«Спартак» выиграл у «Динамо» со счетом 2:1.

— Тяжело, когда наши ярые фанаты не ходят на матчи. Сегодня такая поддержка была, нас проводили еще вчера. Думали, что динамовских будет больше, но 3/4 стадиона — болельщики «Спартака». У меня даже слов нет.

— Жиго будет проставляться за уход?

— Сейчас посмотрим. Там есть кому сейчас проставляться. Сначала за Кубок, а не за уходы.

— В конце матча после финал него свитка была какая-то потасовка. Можешь рассказать, что там было?

— Честно, я попал там крайним, разнимал Шамара с Макаровым, получил по шее, неприятно было. Из-за чего? Не знаю. Но понятно, все на эмоциях.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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