Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
2 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?
3 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе

Умяров: «Разнимал Шамара с Макаровым, получил по шее. Было неприятно»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о конфликте одноклубника Шамара Николсона с футболистами «Динамо» после финала Кубка России

— Тяжело, когда наши ярые фанаты не ходят на матчи. Сегодня такая поддержка была, нас проводили еще вчера. Думали, что динамовских будет больше, но 3/4 стадиона — болельщики «Спартака». У меня даже слов нет.

— Жиго будет проставляться за уход?

— Сейчас посмотрим. Там есть кому сейчас проставляться. Сначала за Кубок, а не за уходы.

— В конце матча после финал него свитка была какая-то потасовка. Можешь рассказать, что там было?

— Честно, я попал там крайним, разнимал Шамара с Макаровым, получил по шее, неприятно было. Из-за чего? Не знаю. Но понятно, все на эмоциях.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Эменике – о «Спартаке»: «Рад видеть, что у одного из лучших клубов Европы все хорошо»
Николсон: «Следующая цель «Спартака» – победить «Зенит» в Суперкубке»
Более 69 тысяч зрителей пришли на финал Кубка России. Это рекорд турнира 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:05
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +22834

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Значит рефери из тебя Наилька никудышный, типа Вилкова. )))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11