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Соболев забил «Динамо» и расплакался. Он посвятил гол маме

В эти минуты проходит финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак» вышел вперед на 10-й минуте встречи. Счет открыл нападающий Александр Соболев. Он посвятил гол маме, которая умерла около двух лет назад.

Соболев после гола показал майку, на которой было написано: «Мама, это все для тебя».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1018

    mama1991 3 минуты назад

    Админы 3.14дорасы, сайт пофиксите лучше, колхозники, а не коменты удаляйте...

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    Рейтинг: +3214

    Fancyfall 1 час назад

    Саша молодец!

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