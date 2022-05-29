Соболев забил «Динамо» и расплакался. Он посвятил гол маме

В эти минуты проходит финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак» вышел вперед на 10-й минуте встречи. Счет открыл нападающий Александр Соболев. Он посвятил гол маме, которая умерла около двух лет назад.

Соболев после гола показал майку, на которой было написано: «Мама, это все для тебя».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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