Соболев забил «Динамо» и расплакался. Он посвятил гол маме

В эти минуты проходит финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
«Спартак» вышел вперед на 10-й минуте встречи. Счет открыл нападающий Александр Соболев. Он посвятил гол маме, которая умерла около двух лет назад.
Соболев после гола показал майку, на которой было написано: «Мама, это все для тебя».
- Матч «Спартак» – «Динамо» проходит в «Лужниках».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Источник: «Бомбардир»