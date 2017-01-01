Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

Клопп: «Где следующий финал ЛЧ? Забронирую отель»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1) дал понять, что думает уже о следующем розыгрыше турнира.

«Где финал в следующем сезоне? Стамбул? Забронирую отель», – сказал немец.

  • Клопп проиграл 3-й финал Лиги чемпионов.
  • Единственный гол в матче забил Винисиус.
  • «Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Канчельскис: «Ливерпуль» обосрался, пижоны наказаны. Спасибо «Реалу» и Анчелотти»
Уткин – о финале ЛЧ: «Команда, чьи яйца у тренера, проиграла команде, у которой яйца у игроков» 9
Клопп проиграл третий финал Лиги чемпионов 9
Источник: твиттер Anfield Watch

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:34
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1883

    Romio-xxx 30 минут назад

    Проигрывай свои финалы и дальше,для укропов)))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11