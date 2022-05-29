Клопп: «Где следующий финал ЛЧ? Забронирую отель»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1) дал понять, что думает уже о следующем розыгрыше турнира.

«Где финал в следующем сезоне? Стамбул? Забронирую отель», – сказал немец.

Клопп проиграл 3-й финал Лиги чемпионов.

Единственный гол в матче забил Винисиус.

«Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

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