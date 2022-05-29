Канчельскис: «Ливерпуль» обосрался, пижоны наказаны. Спасибо «Реалу» и Анчелотти»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и других клубов Андрей Канчельскис оценил результат финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«Реал» выиграл по делу. Я болел за них, поэтому поздравляю команду Карло Анчелотти. Конечно, «Ливерпуль» хотел, жаждал взять реванш у мадридцев, у них точно были амбиции. Но «Реал» в первые 20 минут смог выдержать натиск на свои ворота и после по делу победил в этом матче. Есть очень хорошая поговорка: «Неважно, как ты начнeшь, а важно — как закончишь».

Счeт 1:0? На финал ставится конкретная задача: выиграть или проиграть. Почему все считают, что счeт должен быть 5:5, 6:6, 10:0? В финалах так не бывает, но исключения случаются.

Спасибо «Реалу», что наказали этот «Ливерпуль», который говорил, что они великая команда и всех переиграют: сначала «Манчестер Сити», затем выиграют чемпионат. Но мы увидели, что в концовке пути они обосрались. Пижонов надо наказывать. Спасибо, Карло Анчелотти. Я в своe время тоже наказывал «Ливерпуль», жаль, что не играю сейчас в футбол», – сказал Канчельскис.

Единственный гол в парижском финале забил Винисиус.

Лучшим игроком матча признан вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл ЛЧ 6-й раз (4 – как тренер, 2 – как игрок).

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