«Реал» вышел вперед в финале ЛЧ против «Ливерпуля»

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». На 45-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема забил, но гол отменили после VAR.
Причина – положение «вне игры» у француза, который играет дома.
На 59-й минуте счет открыл «Реал». С передачи Феде Вальверде отличился Винисиус.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- «Ливерпуль» не брал Лигу чемпионов 3 года.
- «Реал» выигрывал ЛЧ последний раз в 2018 году, победив в финале «Ливерпуль».
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Источник: Бомбардир.ру