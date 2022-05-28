«Реал» вышел вперед в финале ЛЧ против «Ливерпуля»

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». На 45-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема забил, но гол отменили после VAR.

Причина – положение «вне игры» у француза, который играет дома.

На 59-й минуте счет открыл «Реал». С передачи Феде Вальверде отличился Винисиус.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

«Ливерпуль» не брал Лигу чемпионов 3 года.

«Реал» выигрывал ЛЧ последний раз в 2018 году, победив в финале «Ливерпуль».

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