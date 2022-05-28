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«Реал» вышел вперед в финале ЛЧ против «Ливерпуля»

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». На 45-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема забил, но гол отменили после VAR.

Причина – положение «вне игры» у француза, который играет дома.

На 59-й минуте счет открыл «Реал». С передачи Феде Вальверде отличился Винисиус.

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Источник: Бомбардир.ру

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28.05.2022 23:58
Комментарии2
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    Рейтинг: +109

    adekvat0726 1 час назад

    Мне показалось что ступня Вани была в офсайде

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    Рейтинг: +964

    qawzsexdr 1 час назад

    Что то, не повтора не показали, ни линию офсайда

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