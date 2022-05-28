Сборная России продолжит выступать в форме adidas, несмотря на приостановку сотрудничества

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России пока не будет отказываться от формы, произведенной компанией adidas.

«Сотрудничество с аdidas пока приостановлено. Мы надеемся, что оно возобновится через какое-то время.

У нас есть достаточно комплектов формы, что позволяет нам выступать в нашей форме.

Если через некоторое время поймeм, что есть дефицит и аdidas не возобновит сотрудничество, – будем рассматривать запасные варианты», – сказал Дюков.

О приостановке сотрудничества между РФС и adidas стало известно 1 марта.

Они работали вместе с 2008 года.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

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