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Сборная России продолжит выступать в форме adidas, несмотря на приостановку сотрудничества

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России пока не будет отказываться от формы, произведенной компанией adidas.

«Сотрудничество с аdidas пока приостановлено. Мы надеемся, что оно возобновится через какое-то время.

У нас есть достаточно комплектов формы, что позволяет нам выступать в нашей форме.

Если через некоторое время поймeм, что есть дефицит и аdidas не возобновит сотрудничество, – будем рассматривать запасные варианты», – сказал Дюков.

  • О приостановке сотрудничества между РФС и adidas стало известно 1 марта.
  • Они работали вместе с 2008 года.
  • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +239

    Мортус 14 минут назад

    Это что за дискриминация отечественных производителей? ZASPORT адназначна носить!!!

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