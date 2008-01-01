Сборная России продолжит выступать в форме adidas, несмотря на приостановку сотрудничества

Это что за дискриминация отечественных производителей? ZASPORT адназначна носить!!!
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России пока не будет отказываться от формы, произведенной компанией adidas.
«Сотрудничество с аdidas пока приостановлено. Мы надеемся, что оно возобновится через какое-то время.
У нас есть достаточно комплектов формы, что позволяет нам выступать в нашей форме.
Если через некоторое время поймeм, что есть дефицит и аdidas не возобновит сотрудничество, – будем рассматривать запасные варианты», – сказал Дюков.
- О приостановке сотрудничества между РФС и adidas стало известно 1 марта.
- Они работали вместе с 2008 года.
- Сборная России отстранена от участия в международных турнирах на неопределенный срок.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?