Хачатурянц – об уходе с поста президента РПЛ: «Есть вещи, которые никто не может комментировать до общего собрания»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц не стал отвечать на вопрос о своем будущем.
«Ухожу ли я? Есть вещи, которые никто не может комментировать до общего собрания.
Будет общее собрание, у нас большая повестка, этого вопроса нет», – заявил Хачатурянц.
- Сообщалось, что Хачатурянц покинет занимаемый пост по окончании сезона по собственному желанию.
- Его избрали главой РПЛ в ноябре 2021 года.
- Срок полномочий – 5 лет.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Спорт-Экспресс»