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Хачатурянц – об уходе с поста президента РПЛ: «Есть вещи, которые никто не может комментировать до общего собрания»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц не стал отвечать на вопрос о своем будущем.

«Ухожу ли я? Есть вещи, которые никто не может комментировать до общего собрания.

Будет общее собрание, у нас большая повестка, этого вопроса нет», – заявил Хачатурянц.

  • Сообщалось, что Хачатурянц покинет занимаемый пост по окончании сезона по собственному желанию.
  • Его избрали главой РПЛ в ноябре 2021 года.
  • Срок полномочий – 5 лет.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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