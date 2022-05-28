Хачатурянц – об уходе с поста президента РПЛ: «Есть вещи, которые никто не может комментировать до общего собрания»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц не стал отвечать на вопрос о своем будущем.

«Ухожу ли я? Есть вещи, которые никто не может комментировать до общего собрания.

Будет общее собрание, у нас большая повестка, этого вопроса нет», – заявил Хачатурянц.

Сообщалось, что Хачатурянц покинет занимаемый пост по окончании сезона по собственному желанию.

Его избрали главой РПЛ в ноябре 2021 года.

Срок полномочий – 5 лет.

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