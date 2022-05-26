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Карпин: «Бензема – лучший игрок года»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, какого футболиста он считает лучшим в мире.

– Лучший игрок года на данный момент – Салах или Бензема?

– Бензема.

– Удивлены, что с ним происходит? Еще не так давно его считали помощником Роналду.

– Пока Роналду в «Реале» был, он и был помощником. А сейчас он вышел на первый план. Бывает, что футболисты раньше раскрываются, бывает, что позже.

  • Француз в этом сезоне забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 45 матчах.
  • «Реал» победил в Примере и сегодня сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
  • Бензема – лучший бомбардир и чемпионата Испании, и ЛЧ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2665

    Беспонтий 4 часа назад

    так то да
    но он же не эстонец

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    Рейтинг: +15796

    житель СПб 4 часа назад

    Действительно, это чудо и красота! будет интереснейший матч!

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