Карпин: «Бензема – лучший игрок года»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, какого футболиста он считает лучшим в мире.

– Лучший игрок года на данный момент – Салах или Бензема?

– Бензема.

– Удивлены, что с ним происходит? Еще не так давно его считали помощником Роналду.

– Пока Роналду в «Реале» был, он и был помощником. А сейчас он вышел на первый план. Бывает, что футболисты раньше раскрываются, бывает, что позже.

Француз в этом сезоне забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 45 матчах.

«Реал» победил в Примере и сегодня сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Бензема – лучший бомбардир и чемпионата Испании, и ЛЧ.

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