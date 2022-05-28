Карпин: «Бензема – лучший игрок года»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, какого футболиста он считает лучшим в мире.
– Лучший игрок года на данный момент – Салах или Бензема?
– Бензема.
– Удивлены, что с ним происходит? Еще не так давно его считали помощником Роналду.
– Пока Роналду в «Реале» был, он и был помощником. А сейчас он вышел на первый план. Бывает, что футболисты раньше раскрываются, бывает, что позже.
- Француз в этом сезоне забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 45 матчах.
- «Реал» победил в Примере и сегодня сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
- Бензема – лучший бомбардир и чемпионата Испании, и ЛЧ.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Источник: Sport24