Ондуа: «Был в Воркуте в -62 градуса. Там душевные люди»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал, как путешествовал в Воркуту.

«Жизнь не только в Москве и Питере. Люди в Воркуте более душевные, каждый хочет помочь. Я был там зимой в -62 градуса», – сказал Ондуа на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

26-летний камерунец получал футбольное образование в «Локомотиве» и ЦСКА.

В 2018-2019 годах Ондуа играл за «Анжи».

Игрок вызывается в сборную Камеруна.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?