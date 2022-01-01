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Ондуа: «Был в Воркуте в -62 градуса. Там душевные люди»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал, как путешествовал в Воркуту.

«Жизнь не только в Москве и Питере. Люди в Воркуте более душевные, каждый хочет помочь. Я был там зимой в -62 градуса», – сказал Ондуа на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • 26-летний камерунец получал футбольное образование в «Локомотиве» и ЦСКА.
  • В 2018-2019 годах Ондуа играл за «Анжи».
  • Игрок вызывается в сборную Камеруна.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +315

    шахта Заполярная 37 минут назад

    Хорошо в такую погоду в Воркуте. Полярная ночь, туманная дымка от мороза, кругом потрескивает. Да люди в Воркуте замечательные Ондуа прав. Я более 40 лет там прожил и не видел бомжей и тем более их болел. Там в основном болеют за Спартак.

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