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«Оренбург» заранее заказал банкет в честь выхода в РПЛ и путевки в отпуск (Константин Генич)

«Оренбург» еще по ходу сезона ФНЛ был уверен, что выйдет в РПЛ. Это информация комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

«Футбол за это наказывает. Перед матчем с «Олимп-Долгопрудным» были заказаны банкет, путевки в отпуск. В последних трех турах «Оренбургу» нужно было набрать три очка, чего они не сделали. Футбол наказал», – сообщил Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Завтра, 28 мая, «Оренбург» проведет ответный переходный матч за место в РПЛ против «Уфы».
  • Счет 1-го матча – 2:2.
  • «Оренбург» покинул РПЛ в 2020 году.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Бомбардир.ру

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27.05.2022 23:20
Комментарии1
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    Рейтинг: +64747

    portero 43 минуты назад

    да уж делить шкуру неубитого медведя....

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