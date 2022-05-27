«Оренбург» заранее заказал банкет в честь выхода в РПЛ и путевки в отпуск (Константин Генич)

«Оренбург» еще по ходу сезона ФНЛ был уверен, что выйдет в РПЛ. Это информация комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

«Футбол за это наказывает. Перед матчем с «Олимп-Долгопрудным» были заказаны банкет, путевки в отпуск. В последних трех турах «Оренбургу» нужно было набрать три очка, чего они не сделали. Футбол наказал», – сообщил Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Завтра, 28 мая, «Оренбург» проведет ответный переходный матч за место в РПЛ против «Уфы».

Счет 1-го матча – 2:2.

«Оренбург» покинул РПЛ в 2020 году.

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