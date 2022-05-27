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  • «Оренбург» заранее заказал банкет в честь выхода в РПЛ и путевки в отпуск (Константин Генич)

«Оренбург» заранее заказал банкет в честь выхода в РПЛ и путевки в отпуск (Константин Генич)

27 мая 2022, 23:20
3

«Оренбург» еще по ходу сезона ФНЛ был уверен, что выйдет в РПЛ. Это информация комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

«Футбол за это наказывает. Перед матчем с «Олимп-Долгопрудным» были заказаны банкет, путевки в отпуск. В последних трех турах «Оренбургу» нужно было набрать три очка, чего они не сделали. Футбол наказал», – сообщил Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Завтра, 28 мая, «Оренбург» проведет ответный переходный матч за место в РПЛ против «Уфы».
  • Счет 1-го матча – 2:2.
  • «Оренбург» покинул РПЛ в 2020 году.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург Уфа
Комментарии (3)
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portero
1653687130
да уж делить шкуру неубитого медведя....
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jek718875
1653718073
Рейтинг комментаторов для меня:К.Генич,С.Минин,А.Шмельков
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serglider
1653719088
Ха! Вспоминается как рубиновые после забитого гола в последнем, решающем матче чемпионата, гурьбой побежали к своей скамейке запасных делать общее селфи! И чем, в итоге, закончился их этот выпендреж? А Оренбург только заказал банкет... Выиграют - будут праздновать победу, проиграют - помянут РПЛ))) Делов то... Генич, превращается в ту бабку на лавочке, у дома, где бы кто бы не чихнул или пернул, она тут же разносит эту новость жильцам всего микрорайона))) Уже чем-то напоминает жену Федуна))) Та, правда, только про спартачей топит, а Генич обо всем подряд футбольном и околофутбольном)))
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