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УЕФА будет разводить белорусские и украинские команды в еврокубках

В ходе сегодняшнего заседания исполкома УЕФА было принято решение разводить команды из Белоруссии и Украины во всех турнирах под эгидой организации.

Изменения вступили в силу немедленно.

«Сегодняшнее дополнительное решение принято для беспрепятственного проведения турниров УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников матча не может быть полностью гарантирована из-за наличия конфликта.

Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в готовности к проведению дополнительных заседаний для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решения, если это потребуется», – говорится в пресс-релизе.

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Источник: сайт УЕФА

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