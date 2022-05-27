Мане считает, что африканцев игнорируют при голосовании за «Золотой мяч»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане усомнился в объективности при вручении «Золотого мяча».

– Ты считаешь, что африканских футболистов часто несправедливо игнорируют при вручении «Золотого мяча»?

– Это так. Даже если вы говорите об этом, то что могу сказать я? Это грустно. Кубок Африки – один из важнейших трофеев для меня. Это самый крупный трофей, что я брал за всю карьеру.

Конечно, жаль, что после Джорджа Веа [в 1995 году] ни один африканский футболист не получал «Золотой мяч».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?