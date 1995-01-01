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Мане считает, что африканцев игнорируют при голосовании за «Золотой мяч»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане усомнился в объективности при вручении «Золотого мяча».

– Ты считаешь, что африканских футболистов часто несправедливо игнорируют при вручении «Золотого мяча»?

– Это так. Даже если вы говорите об этом, то что могу сказать я? Это грустно. Кубок Африки – один из важнейших трофеев для меня. Это самый крупный трофей, что я брал за всю карьеру.

Конечно, жаль, что после Джорджа Веа [в 1995 году] ни один африканский футболист не получал «Золотой мяч».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Daily Mail

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Комментарии5
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    Рейтинг: +1970

    almanev 21 минуту назад

    Во как, хитрый н е г р решил завести старую шарманку про то, что белые угнетали его народ столетиями. Короче, если ты не можешь честно чего-то добиться, то надо делать упор на то,что ты черный. Современная европейская классика

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    Рейтинг: +1453

    Benifacto 1 час назад

    а кому из вас давать то???? у вас у всех гражданства евпроп!!!из последних только Дрогба и Саллах с Африки, кто не отказался от корней своих, все остальные французы и бельгийцы....

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    Рейтинг: +1729

    Maxi_7 1 час назад

    Начинается... может быть, Садио, всё объясняется гораздо проще? Просто после Веа никто из африканцев не был настолько хорош чтобы получить эту награду?

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    Рейтинг: +464

    SpartakMoskwa > Maxi_7 53 минуты назад

    Полностью согласен с вами, Веа на голову сильнее нынешних Африканцев

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    Рейтинг: +13643

    Skull_Boy 1 час назад

    Да да надо дать главному симулянту Европы ЗМ

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