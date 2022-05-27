Вингер «Ман Сити» Браф перейдет в «Боруссию» (Фабрицо Романо)

Нападающий «Манчестер Сити» Джейден Браф продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 19-летний голландец в ближайшие часы подпишет контракт с дортмундским клубом. Все условия уже согласованы.
- Браф играет за «Ман Сити»-U23.
- В 48 матчах этого сезона он забил 16 мячей и сделал 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо