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  • Колосков: «Уход Шварца – потеря для «Динамо». Можно считать, что вопрос уже решeн»

Колосков: «Уход Шварца – потеря для «Динамо». Можно считать, что вопрос уже решeн»

27 мая 2022, 11:23
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном уходе Сандро Шварца с поста главного тренера «Динамо».

«Шварц скорее всего уйдeт. Об этом уже так уверенно говорят. Можно считать, что вопрос уже решeн. Он не успел себя проявить в полном объeме своих знаний и умений — слишком мало работал.

Период, который он провeл в «Динамо», показал, что Шварц очень квалифицированный тренер. Он может поставить игру и умеет работать с молодeжью. Его команда показывает современную и особенную игру. Мы видели это осенью: тот отрезок был великолепным в исполнении «Динамо». Весной были игры, но всe же большинство матчей сыграли посредственно.

Я считаю, что для клуба уход Шварца — потеря. «Динамо» окажется в непростой ситуации, так как свободных и качественных тренеров нет. Где-то и кого-то забирать сейчас проблематично. Во всех смыслах слова — это проблема», — сказал Колосков.

  • Шварц работает в России с осени 2020 года.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
  • «Герта» уже договорилась с тренером.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (4)
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Garrincha58
1653642286
не понимаю почему так все держатся за Шварца ничего особенного он из себя не представляет игру как следует не поставил и концовку просто провалил, а если ещё и кубок профуфукают то грош вообще ему цена
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