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Радимов: «Не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет чемпионат десять раз подряд»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что «Зенит» сможет выиграть РПЛ десять раз подряд.

— Допускаете, что «Зенит», как и «Бавария», выиграет чемпионат десять раз подряд?

— Не сомневаюсь, так и будет — если «Зенит» сохранит стабильность по всем направлениям, а конкуренты резко не усилятся. Причем речь не только о селекции.

У Семака команда управляемая, ее не раздирают внутренние конфликты. А если недомолвки и случаются, они остаются внутри, не выплескиваются наружу. И сравните со «Спартаком», где постоянно вспыхивают скандалы, меняются тренеры, менеджеры...

Или возьмем «Динамо». Команда вроде крепкая, играющая, но к концу чемпионата рассыпалась. В пяти последних матчах — лишь одна ничья и 17 пропущенных мячей! Если собираешься бороться за золотые медали, такие перепады непозволительны.

Отчасти это объясняется молодостью состава. В межсезонье «Динамо» надо приобрести двух-трех опытных бойцов. Которые уже выигрывали чемпионство, знают, что для этого нужно.

ЦСКА? Здесь пока всe в тумане. Непонятно, останутся ли Березуцкие, кого из легионеров удастся сохранить. Плюс уже покинули клуб Марио Фернандес, Дзагоев, Гбамен... Это серьезные потери!

  • «Зенит» в 4-й раз подряд стал чемпионом России.
  • В случае победы в новом сезоне РПЛ на эмблеме команды появится вторая звезда.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +16766

    Garrincha58 26 минут назад

    ещё один Вальверде

    0
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    Рейтинг: +2387

    ALEX ML 41 минуту назад

    Пока газпрем не разориться

    0
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    Рейтинг: 0

    ПалкоВводецъ_1 42 минуты назад

    Зениту сейчас нет равных. Вон у Спартака бюджет немногим меньше, а по игре пропасть, что подтверждает турнирная таблица. Гыгыгы

    4
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    Рейтинг: +13652

    Fusballer 1 час назад

    Газпром - мечты сбываются!

    0
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