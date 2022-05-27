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  • Радимов: «Не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет чемпионат десять раз подряд»

Радимов: «Не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет чемпионат десять раз подряд»

27 мая 2022, 08:43
5

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что «Зенит» сможет выиграть РПЛ десять раз подряд.

— Допускаете, что «Зенит», как и «Бавария», выиграет чемпионат десять раз подряд?

— Не сомневаюсь, так и будет — если «Зенит» сохранит стабильность по всем направлениям, а конкуренты резко не усилятся. Причем речь не только о селекции.

У Семака команда управляемая, ее не раздирают внутренние конфликты. А если недомолвки и случаются, они остаются внутри, не выплескиваются наружу. И сравните со «Спартаком», где постоянно вспыхивают скандалы, меняются тренеры, менеджеры...

Или возьмем «Динамо». Команда вроде крепкая, играющая, но к концу чемпионата рассыпалась. В пяти последних матчах — лишь одна ничья и 17 пропущенных мячей! Если собираешься бороться за золотые медали, такие перепады непозволительны.

Отчасти это объясняется молодостью состава. В межсезонье «Динамо» надо приобрести двух-трех опытных бойцов. Которые уже выигрывали чемпионство, знают, что для этого нужно.

ЦСКА? Здесь пока всe в тумане. Непонятно, останутся ли Березуцкие, кого из легионеров удастся сохранить. Плюс уже покинули клуб Марио Фернандес, Дзагоев, Гбамен... Это серьезные потери!

  • «Зенит» в 4-й раз подряд стал чемпионом России.
  • В случае победы в новом сезоне РПЛ на эмблеме команды появится вторая звезда.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Радимов Владислав
Комментарии (5)
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Fusballer
1653630979
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ALEX ML
1653633441
Пока газпрем не разориться
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Garrincha58
1653634324
ещё один Вальверде
Ответить
vladimir-7
1653639741
Владислав, а что на одиннадцатое подряд чемпионство Зенита, газ в стране закончится и у Газпрома денег не будет?
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sobaka120982
1653677101
Не сомневаюсь что все эти 10 сезонов в Европе наш зенит будут драть как Сидорову козу во все щели))) ну впрочем вопрос а зачем тогда все эти чемпионства...,
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