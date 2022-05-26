Черевченко: «Химки» должны 70 миллионов? Бред, со мной давно рассчитались»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко опроверг информацию о том, что клуб должен ему 70 миллионов рублей.
– Это полный бред. С тренерским штабом и со мной давно рассчитались. Причем реальные суммы в разы меньше, чем написанные.
– Есть ли понимание по вашему будущему?
– Пока веду переговоры. Встречаюсь, разговариваю. Но пока без конкретики.
- Тренер покинул «Химки» в феврале.
- Клуб уволил его во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.
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Источник: «РБ Спорт»