Черевченко: «Химки» должны 70 миллионов? Бред, со мной давно рассчитались»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко опроверг информацию о том, что клуб должен ему 70 миллионов рублей.

– Это полный бред. С тренерским штабом и со мной давно рассчитались. Причем реальные суммы в разы меньше, чем написанные.

– Есть ли понимание по вашему будущему?

– Пока веду переговоры. Встречаюсь, разговариваю. Но пока без конкретики.

Тренер покинул «Химки» в феврале.

Клуб уволил его во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.

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