Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному
2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

Черевченко: «Химки» должны 70 миллионов? Бред, со мной давно рассчитались»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко опроверг информацию о том, что клуб должен ему 70 миллионов рублей.

– Это полный бред. С тренерским штабом и со мной давно рассчитались. Причем реальные суммы в разы меньше, чем написанные.

– Есть ли понимание по вашему будущему?

– Пока веду переговоры. Встречаюсь, разговариваю. Но пока без конкретики.

  • Тренер покинул «Химки» в феврале.
  • Клуб уволил его во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Долги «Химок» вновь достигли 350 миллионов рублей («Матч ТВ») 4
«СКА-Хабаровск» сделал заявление по ситуации с Лантратовым и болбоем 7
Юран – о свисте с трибун: «Вы слышали? Я слышал, что мне говорили спасибо»
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:25
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +3204

    Enter2006 5 минут назад

    Против Химок запустили всё оружие (жёлтую прессу, провокации, наглость)? Это уже методики с 90х какие-то. Не забываем, что Московская область огромная по своей территории и это не Москва, зачем выдавливать единственный клуб МО с РПЛ. Черти...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11